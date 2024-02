RISPARMIA 126€ sul cinema a casa con la TV Samsung 4K: OFFERTA OUTLET AMAZON

Il televisore SAMSUNG modello UE65 AU7090 UXZT offre un'esperienza di visione eccezionale grazie alle sue caratteristiche avanzate e alle dimensioni generose di 65 pollici. Dotato della tecnologia dello schermo LED e una risoluzione 4K, questo televisore ti permette di immergerti completamente in immagini dettagliate e vivide.

Con il processore Crystal 4K, ogni sfumatura di colore è resa in modo impeccabile, garantendo una qualità visiva superiore. La tecnologia HDR assicura una resa più nitida delle scene, sia quelle più scure che quelle più luminose, per un'esperienza visiva ancora più coinvolgente. Per gli appassionati di gaming, il televisore è dotato della funzione Motion Xcelerator, che porta l'esperienza di gioco a un livello superiore.

L'audio è altrettanto impressionante grazie alla tecnologia OTS Lite, che offre un audio dinamico e coinvolgente che segue l'azione sullo schermo, garantendo un'esperienza sonora immersiva. In termini di connettività, il televisore dispone di varie opzioni, tra cui Bluetooth, Wi-Fi, USB, Ethernet e HDMI, consentendo di collegare facilmente dispositivi esterni e accedere a una vasta gamma di contenuti online.

Inoltre, con il supporto per DVB-T2, il televisore è pronto a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0, senza la necessità di utilizzare un decoder TV aggiuntivo, offrendo così una maggiore comodità e flessibilità nell'accesso ai canali televisivi.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 18% sulla TV 4K Samsung da 65 pollici che viene messa in vendita al costo finale di 573,99€.