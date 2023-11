RISPARMIA 110€ sullo Smartwatch Samsung: eleganza e funzionalità! (-33%)

Gli smartwatch Samsung offrono una serie di funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute, la connettività e il controllo delle notifiche, il tutto con grande stile ed eleganza al polso. Oggi su Amazon il Galaxy Watch 5 è in sconto del 33% per un prezzo finale di 219€.

Lo sconto sullo smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 è super competitivo

Il Galaxy Watch5, l'ultimo orologio fitness di Samsung, offre una serie di funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e la comodità dell'utente. Una delle caratteristiche distintive di questo dispositivo è il suo tracker del sonno avanzatoQuesto è particolarmente utile per migliorare la qualità del sonno.

Inoltre, il Galaxy Watch5 è dotato di un potente sensore Samsung bioactive 3 in 1, che comprende un sensore di analisi dell'impedenza bioelettrica, un sensore cardiaco elettrico e un sensore di frequenza cardiaca ottica. Questi sensori consentono di monitorare vari aspetti della salute, inclusa la percentuale di massa grassa e il peso dei muscoli scheletrici, fornendo feedback personalizzati.

La batteria è un altro punto di forza, con una ricarica veloce che permette di passare dallo 0% al 45% in soli 30 minuti. Inoltre, grazie a una batteria più grande rispetto ai suoi predecessori, offre una notevole autonomia.

La resistenza all'acqua e un display frontale rigido in cristallo di zaffiro lo rendono resistente ai graffi e adatto all'uso quotidiano. Infine, puoi personalizzare il tuo stile con una gamma di nuove fasce e stili disponibili per creare il look perfetto per il tuo smartwatch fitness tracker. Il Galaxy Watch5 offre un'esperienza completa per chi cerca un dispositivo indossabile avanzato per il monitoraggio della salute e la personalizzazione.

Oggi su Amazon è presente uno sconto del 33% sullo smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 per un costo finale di 219€.

