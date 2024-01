RISPARMIA 110€ sull'iPhone 13: Mega sconto Amazon

Apple non ha bisogno di presentazioni così come, a non averne bisogno sono i suoi iPhone e oggi, su Amazon, è possibile risparmiare ben 110€ sull'acquisto di iPhone 13 che ancora è tra i migliori dispositivi sulla piazza: sconto attivo del 14% e prezzo finale di 649€.

Grosso risparmio sull'iPhone 13: ottima offerta

L'iPhone 13 è un dispositivo ancora oggi molto all'avanguardia, un vero e proprio concentrato di eleganza e dell'innovazione tecnologica. Questo modello specifico è dotato di una serie di caratteristiche impressionanti che lo rendono un'opzione ambita tra gli utenti. Il dispositivo vanta un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, offrendo una nitidezza e una vivacità visiva straordinarie. La Modalità Cinema è dotata di profondità di campo intelligente e lo spostamento automatico della messa a fuoco nei video.

La potente tecnologia 5G consente connessioni veloci e affidabili, migliorando notevolmente la navigazione e il trasferimento dati. Con una capacità di memoria di 128 GB, questo iPhone offre ampio spazio per immagini, video e applicazioni senza compromettere le prestazioni.

Il sistema fotografico è evoluto, comprendendo una doppia fotocamera da 12MP con grandangolo e ultra-grandangolo. Funzionalità come Stili fotografici, Smart HDR 4 e modalità Notte garantiscono scatti straordinari, mentre la registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision eleva la qualità dei video.

Il chip A15 Bionic all'interno del dispositivo offre prestazioni fulminee, garantendo una risposta rapida e fluida a ogni comando. La batteria robusta offre fino a 19 ore di riproduzione video, consentendo un utilizzo prolungato senza preoccupazioni. Il design, oltre ad essere elegante, è anche robusto grazie al Ceramic Shield, che fornisce una maggiore resistenza agli urti.

Amazon, oggi, applica un maxi sconto del 14% sull'iPhone 13 che viene venduto al costo totale di 649€. Approfittane subito e non perdere questa occasione!

