RISPARMIA 110€ sulla tua prossima Friggitrice ad Aria: AMAZON IMPAZZISCE, sconto senza senso (-55%)

La friggitrice ad aria Moulinex rappresenta un'opzione ideale per chi cerca preparazioni culinarie leggere e salutari. Questo elettrodomestico consente di cucinare senza l'utilizzo di olio, offrendo la possibilità di friggere, arrostire, cuocere e grigliare tutti i piatti preferiti. Con una capacità generosa di fino a 6 porzioni (4,2 L), è perfetta per soddisfare le esigenze di famiglie numerose o per preparare pasti deliziosi da condividere con amici.

La friggitrice ad aria Moulinex è un dispositivo multifunzione, con 4 diverse modalità di cottura: friggere, arrostire, grigliare e cuocere. Questa versatilità consente di preparare una vasta gamma di piatti, dai croccanti pezzi di pollo a deliziose torte e muffin con scaglie di cioccolato, tutto senza l'eccesso di olio.

Per rendere ancora più comoda la tua esperienza culinaria, la friggitrice è dotata di 8 programmi preimpostati, tra cui patatine fritte, cotolette, gamberetti, torte, pizza, pesce, grill e arrosto. Con un design compatto dalle dimensioni di 33,8 x 32,78 x 33,3 cm e una capacità XL, questa friggitrice ad aria consente di preparare quantità generose di cibo in una sola volta.

Il selettore di temperatura offre un controllo preciso, consentendo di cucinare con temperature che vanno da 80 °C a 200 °C. Questa precisione garantisce risultati ottimali per ogni ricetta, offrendo una gamma di possibilità culinarie senza pari.

Su Amazon la friggitrice ad aria Moulinex è scontata del 55% e viene venduta alla cifra finale di 89,98€, con un risparmio di 110€ sul prezzo di listino.