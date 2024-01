RISPARMIA 107€ sul Notebook Samsung Galaxy Book 3: OFFERTISSIMA Amazon

Il laptop Samsung Book 3 è la perfetta combinazione di prestazioni potenti e portabilità elegante. Dotato del nuovissimo processore Intel Core di 13a generazione, offre prestazioni veloci e affidabili per una produttività elevata e multitasking senza sforzo. Il design compatto in alluminio dal colore Graphite pesa meno di 1,6 kg, rendendolo ideale per chi è in movimento e desidera un laptop che si adatti facilmente a uno zaino.

Con uno schermo da 15,6 pollici, il Samsung Book3 offre un'esperienza visiva coinvolgente. La memoria RAM di 8 GB e un disco rigido da 512 GB assicurano spazio e potenza sufficienti per gestire le attività quotidiane con fluidità.

La versatilità è alla base di questo laptop, con un'ampia gamma di porte integrate, tra cui HDMI, slot microSD e porte USB-A e USB-C. La sua batteria da 54 Wh offre fino a 14 ore di durata, permettendoti di lavorare ininterrottamente. Inoltre, il caricabatterie leggero e compatto, utilizzabile anche con altri dispositivi Galaxy, offre fino a 5,2 ore di riproduzione video con una ricarica di soli 30 minuti.

L'esperienza di intrattenimento è potenziata dal sistema audio a due altoparlanti, sintonizzato con Dolby Atmos. Gli altoparlanti stereo forniscono una chiarezza e una profondità audio straordinarie, migliorando il livello dei contenuti in modo significativo. Con il Samsung Book 3, ottieni un compagno affidabile che unisce potenza, portabilità e una straordinaria esperienza audiovisiva.

Oggi, su Amazon, è presente un'offerta con sconto del 14% sul Samsung Galaxy Book 3 per un costo finale d'acquisto di 669,96€. Approfittane subito!