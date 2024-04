RISPARMIA 101€ sul Motorola G84: follia Amazon

Motorola è un'azienda con una lunga storia e tradizione nell'ambito della produzione di telefoni e oggi, su Amazon, il suo G84 viene scontato del 34% e venduto a 198€.

Il Motorola G84 è un dispositivo che si distingue per le sue prestazioni avanzate e le caratteristiche all'avanguardia, pensate per offrire un'esperienza utente impeccabile. Dotato di una fotocamera Ultra Pixel da 50 MP consente di catturare foto nitide anche in condizioni di scarsa luminosità e di registrare video fluidi e stabili. Grazie al suo sistema di fotocamere avanzato, garantisce risultati sorprendenti in qualsiasi situazione.

Il dispositivo vanta uno schermo pOLED da 6.5 pollici, che offre un'esperienza cinematografica immersiva con un elevato contrasto e una ricca gamma di colori realistici. Con questo schermo, l'intrattenimento prende vita con una nitidezza e una definizione straordinarie, permettendoti di goderti al massimo i tuoi contenuti preferiti.

L'audio multidimensionale del Motorola G84 ti permette di cogliere ogni sfumatura sonora, grazie alla tecnologia Dolby Atmos, all'audio spaziale Motorola, all'audio in alta risoluzione e agli altoparlanti stereo integrati. Con queste caratteristiche, potrai immergerti completamente nella tua musica, nei tuoi film e nei tuoi giochi preferiti, vivendo un'esperienza sonora coinvolgente e avvincente.

Grazie alle prestazioni 5G all'avanguardia fornite dal processore Snapdragon 695, potrai sfruttare al massimo la velocità del 5G, godendo di una connettività ultraveloce e di prestazioni senza compromessi. Infine, la ricarica TurboPower 30W e la batteria da 5000 mAh assicurano ore di autonomia in pochi minuti di ricarica, permettendoti di lavorare e giocare senza preoccupazioni, con una batteria che dura incredibilmente a lungo.

