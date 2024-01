RISPARMIA 100€ sullo Xiaomi Watch S1 al 40% DI SCONTO su Amazon

Lo Xiaomi Watch S1 è un orologio moderno e versatile progettato per adattarsi alle esigenze degli adulti unisex. Con uno stile elegante in nero, questo dispositivo presenta un display AMOLED HD da 1,43 pollici con vetro zaffiro e un telaio in acciaio inossidabile, completato da un cinturino in pelle per un tocco di raffinatezza.

Dotato di numerose funzionalità avanzate, lo Xiaomi S1 offre un'esperienza completa di monitoraggio della salute e del fitness. Tra le caratteristiche principali, troviamo il tracker dell'attività, il monitoraggio della frequenza cardiaca, il monitoraggio del respiro e il GPS, oltre a un tracker multisport che supporta ben 117 modalità di allenamento, inclusi sport come basket, tennis, nuoto e allenamento ad alta intensità.

Grazie al chip GNSS dual band, questo orologio supporta cinque sistemi di posizionamento satellitare principali, garantendo un posizionamento rapido e preciso per fornire statistiche professionali durante l'attività fisica. Inoltre, con una resistenza all'acqua nominale fino a 50 metri di profondità, è adatto per essere indossato durante il nuoto in piscina o in acque aperte.

Il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, del sonno e dello stress, insieme al rilevamento dell'ossigeno nel sangue e agli esercizi di respirazione, forniscono un quadro completo della tua salute. Inoltre, lo Xiaomi S1 supporta il pagamento contactless con MasterCard e offre funzionalità aggiuntive come la ricarica wireless, le chiamate telefoniche Bluetooth e l'assistente vocale Amazon Alexa, rendendolo un compagno affidabile per la vita quotidiana.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto in formato maxi del 40% sullo Xiaomi Watch S1 che viene venduto al prezzo totale e finale di 149,99€.