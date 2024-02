RISPARMIA 100€ sul Termoventilatore Dyson caldo/freddo: MAXI SCONTO su eBay

Il Dyson Hot+Cool Jet Focus è un innovativo termoventilatore progettato per offrire comfort termico durante tutto l'anno. Grazie alla sua versatilità 2 in 1, è in grado di riscaldare durante l'inverno e rinfrescare durante l'estate, garantendo un ambiente piacevole in ogni stagione.

Una delle sue caratteristiche principali è la tecnologia Air Multiplier, che amplifica l'aria circostante senza l'utilizzo di pale o aria compressa, garantendo un flusso d'aria continuo e uniforme. Questo consente al termoventilatore di riscaldare o rinfrescare rapidamente l'ambiente, a seconda delle necessità.

Il controllo Jet Focus permette di scegliere tra le modalità Focused e Diffuse, ideali per il riscaldamento personale o per coprire l'intera stanza. Inoltre, è possibile regolare la temperatura desiderata e il flusso d'aria per un comfort personalizzato. Il termoventilatore è dotato di un timer per il sonno, che consente di programmare lo spegnimento automatico dopo intervalli predefiniti.

Il telecomando, curvo e magnetizzato, permette di controllare comodamente tutte le funzioni del dispositivo e può essere riposto in modo ordinato sulla macchina. Con l'oscillazione uniforme, il flusso d'aria viene distribuito in modo omogeneo intorno alla stanza. In conclusione, il Dyson Hot+Cool Jet Focus rappresenta una soluzione completa e affidabile per il controllo della temperatura in casa.

Oggi, su eBay, è presente uno sconto del 23% (-100€) sul Termoventilatore Caldo/Freddo di casa Dyson per un costo totale e finale d'acquisto di 329€. Approfittane subito!