RISPARMIA 100€ sul Google Pixel 8: AMAZON OUTLET

Il Pixel 8 di Google ridefinisce l'esperienza degli smartphone con caratteristiche all'avanguardia e prestazioni sorprendenti. Al cuore di questo dispositivo si trova il Google Tensor G3, il chip più potente mai visto su un Pixel, che garantisce velocità ed efficienza straordinarie. Il display ad alta risoluzione da 6,2 pollici regala colori nitidi e vivaci, con dettagli minuziosi resi in modo impeccabile. Con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, lo scorrimento diventa estremamente fluido.

La batteria adattiva del Pixel assicura una durata eccezionale, con oltre 24 ore di autonomia. Attivando il risparmio energetico estremo, è possibile estendere l'autonomia fino a 72 ore, mentre la ricarica rapida rende lo smartphone pronto all'uso in tempi record.

La funzione Scatto migliore di Pixel combina automaticamente le foto simili per creare immagini bellissime in cui tutti i soggetti appaiono al meglio, indipendentemente dalla situazione. La Gomma magica per audio, alimentata dall'intelligenza artificiale di Google, elimina i rumori fastidiosi come automobili e vento, enfatizzando invece i suoni desiderati per un'esperienza sonora ottimale.

Grazie alla VPN di Google One integrata, il Pixel offre un'ulteriore sicurezza per le tue attività online, proteggendo la tua privacy indipendentemente dall'app o dal browser web che utilizzi. Sfruttando le funzionalità uniche di Foto notturna e Astrografia, il Pixel ti consente di catturare foto straordinarie di città illuminate, cieli stellati e molto altro ancora.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 16% sul Google Pixel 8 che viene venduto al costo totale di 669,90€. Approfittane subito!