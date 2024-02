RISPARMIA 100 EURO sulla Smart TV TCL da 43": offerta ESCLUSIVA Amazon

Pronto ad immergerti nei tuoi film preferiti come mai prima d'ora? Oggi puoi trasformare il salotto di casa in un vero e proprio piccolo cinema con la Smart TV TCL da 43 pollici disponibile su Amazon a soli 249 euro grazie ad uno sconto maxi del 29%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un'offerta del genere non capita tutti i giorni!

Smart TV TCL da 43 pollici: esperienza audio e video come al cinema

La Smart TV TCL da 43 pollici rivoluzionerà la tua esperienza di intrattenimento in quanto sfrutta specifiche tecniche di altissimo livello.

Il televisore riproduce immagini molto dettagliate con una resa accurata di sfumature sia chiare che scure, così da rendere qualsiasi contenuto vivido e super realistico. In particolare il Miglioramento Dinamico dei Colori, sviluppato in esclusiva da TCL, è progettato per ottimizzare automaticamente la brillantezza del colore per qualsiasi immagine.

Allo stesso modo, Dolby Audio offre suoni chiari, ricchi e potenti per un'esperienza immersiva sia per quanto riguarda i film che i tuoi videogiochi preferiti.

Grazie alla funzionalità della Google TV, il tuo intrattenimentosarà semplice e illimitato: avrai a disposizione tutti i tuoi contenuti preferiti, esattamente come li vuoi e in qualsiasi momento della giornata. In più, il dispositivo è compatibile con l'Assistente Google e Alexa: con la tua voce puoi accendere il elevisore, aprire app, scegliere cosa guardare, cercare dei film e molto altro ancora.

Oggi la Smart TV TCL da 43 pollici è disponibile su Amazon a soli 249 euro grazie ad uno sconto maxi del 29%. Approfittane subito per risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino!

