RISPARMIA 100 EURO sul Mini PC Teclast POTENTE E SUPER COMPATTO

Ottimizza la tua postazione di lavoro con un mini PC che è un vero e proprio concentrato di potenza! Si tratta del TECLAST Mini PC N20, oggi disponibile in super offerta su Amazon a soli 169 euro grazie ad un mega coupon di sconto da 100 euro da applicare al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita ed, inoltre, è possibile effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è siper limitata quindi approfittane il prima possibile!

TECLAST Mini PC N20: specifiche tecniche e funzionalità

Il TECLAST Mini PC N20 è un vero e proprio concentrato di potenza e tecnologia, adatto a soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

È più sottile e leggero del modello precedente, oltra ad essere super compatto tanto da essere grande come il palmo di una mano. Il PC desktop può essere facilmente posizionato su una postazione affollata per lavorare in modo flessibile e, in più, viene fornito con un supporto VESA per appenderlo dietro il monitor.

Il dispositivo è alimentato dal processore Intel Jasper Lake N5095 di 11a generazione (10nm), è a basso consumo energetico (15W), e supporta per il sistema operativo Linux.

Come se non bastasse, il mini PC è dotato di una scheda grafica Intel UHD con 16 unità di esecuzione per potenti prestazioni grafiche e supporto per la riproduzione di video 4K. Potrai anche collegare fino a tre display a 4096x2160@60Hz con due porte HDMI e TYPE completo .

Il case monoblocco in lega di alluminio è dotato di una ventola turbo silenziosa per garantire un raffreddamento efficiente e la longevità del prodotto in un ambiente silenzioso.

