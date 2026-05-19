Risparmi fermi sul conto? BBVA ti offre il 3% lordo e un conto deposito senza vincoli

Il Conto Deposito Flessibile di BBVA, uno dei gruppi bancari più solidi in Europa, ti permette di avere una soluzione che unisca zero spese di gestione con rendimenti reali sul capitale e senza vincoli. Da un lato, avrai un conto corrente base con una remunerazione del 3% lordo sul saldo e un cashback del 3% sugli acquisti per i primi 6 mesi. Dall'altro, potrai bloccare somme scegliendo la durata su misura per te, da 6 mesi a 5 anni e senza vincoli "punitivi".

Il prospetto qui sopra ti offre un esempio di come funziona il Conto Deposito Flessibile di BBVA. Di fatto, sei tu a decidere le regole: puoi versare una cifra che va da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 1 milione con orizzonte temporale totalmente personalizzabile in base alle tue necessità e obiettivi finanziari, partendo da soli 6 mesi fino ad arrivare a 5 anni.

La paura di non poter usare i propri soldi in caso di emergenza è condivisa tra chi è indeciso se aprire o meno un conto deposito: in questo caso il problema viene eliminato alla radice. Se dovessi ritirare i soldi prima del tempo stabilito non ci sarà alcuna penale e ti verrà comunque riconosciuto un rendimento gratuito dell'1% pari al periodo di tempo per cui i soldi sono rimasti depositati.

L'attivazione si completa in tre semplici passaggi: apri il conto online, trasferisci i fondi tramite un bonifico o ricaricando con una carta di un'altra banca e, direttamente dall'app, potrai attivare il tuo Conto Deposito Flessibile. Il guadagno sarà comunque immediato perché puoi decidere di non vincolare nulla all'inizio dato che, per i primi 6 mesi, il solo fatto di tenere i soldi sul conto corrente ti genererà una remunerazione del 3% lordo e la carta di debito associata ti restituirà il 3% di cashback su tutti i tuoi acquisti mensili.

Un'opportunità da non perdere dunque per far fruttare la liquidità ferma sul conto proteggendola dall'inflazione, ma senza rinunciare alla disponibilità immediata del proprio denaro.

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