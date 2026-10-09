Risparmi fermi sul conto possono rendere il 4% con Banca Mediolanum

Gli italiani sono famosi per essere grandi risparmiatori, meno invece come investitori, d'altronde l'educazione finanziaria continua ad essere un tema di cui non si parla tanto nel nostro Paese. Ad ogni modo, anziché lasciare i risparmi fermi sul conto, è possibile ottenere un piccolo guadagno con il conto deposito di Banca Mediolanum, grazie al quale si ottiene il 4% annuo lordo per 6 mesi.

Per beneficiare dell'offerta occorre aprire il conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre, un conto deposito a tempo entro il 6 novembre, e accreditare lo stipendio entro sette giorni dalla scadenza del deposito stesso. Le somme depositate sono inoltre svincolabili in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi maturati fin lì.

Avere infatti 10.000 euro o 20.000 euro sul conto corrente fermi, dunque non investiti, in aggiunta alla liquidità necessaria per affrontare le spese ordinarie, che dovrebbe corrispondere all'incirca a due-tre mensilità del proprio stipendio, non ha tanto senso. E se si ha timore di investire in ETF, azioni o quant'altro, si può valutare il classico conto deposito.

Quello di Banca Mediolanum è particolarmente invitante dal momento che propone il 4% per sei mesi, uno dei tassi di interesse più alti a cui si può aspirare oggi. Peraltro l'importo minimo richiesto per aprire il deposito è appena 100 euro, quindi tutti possono provare il servizio, sempre a patto di aprire prima il conto corrente SelfyConto a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent'anni per gli under 30.

Se l'importo minimo è pari a 100 euro, quello massimo su cui viene riconosciuto il 4% annuo lordo è di 500.000 euro. Calcolatrice alla mano, se si possiedono sul conto ad esempio 100.000 euro, grazie al conto deposito di Banca Mediolanum in sei mesi è possibile ottenere 4.000 euro lordi, che al netto della ritenuta fiscale del 26% equivalgono a circa 2.960 euro.

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Promo Time Deposit 4% - Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all'offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.