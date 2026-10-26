Risparmi al 4% per sei mesi con il conto deposito di Banca Mediolanum

Mediolanum Time Deposit è il conto deposito di Banca Mediolanum che offre il 4% annuo lordo sui depositi a 6 mesi fino a 500.000 euro. Per aderire alla promozione c’è tempo fino al 30 ottobre, data entro la quale va aperto il conto corrente online SelfyConto.

Entro il 6 novembre bisogna poi richiedere la costituzione di un deposito a tempo, mentre entro una settimana prima la scadenza dello stesso accreditare lo stipendio presso il nuovo conto online aperto nel mese di ottobre. Il 4% d’interesse rimane fisso dall’inizio alla fine del conto deposito, in più è possibile svincolare le somme in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati.

Al di là del conto deposito, gli utenti possono fare affidamento su un conto corrente online affidabile e moderno. Per il primo anno, e fino a 30 anni per gli under 30, il canone del conto è a zero, in seguito passa a 3,75 euro al mese ma sempre con la possibilità di azzerarlo con l’accredito dello stipendio o una spesa mensile di almeno 500 euro ogni mese.

Associata al conto corrente vi è poi la Mediolanum Card, carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard con canone gratuito il primo anno e poi 10 euro l’anno dal secondo. Se si opta però per la card virtuale, il canone rimane a zero anche dopo il primo anno.

Diversi i servizi gratuiti inclusi nel canone, tra cui l’invio di bonifici SEPA istantanei e ordinari, i prelievi di contante presso gli ATM presenti in Italia e in Ue (indipendentemente dall’importo prelevato), l’addebito delle utenze, l’assistenza via chat e il supporto di un consulente finanziario.

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Promo Time Deposit 4% - Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all'offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.