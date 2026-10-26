Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Risparmi al 4% per sei mesi con il conto deposito di Banca Mediolanum

Risparmi al 4% per sei mesi con il conto deposito di Banca Mediolanum
Federico Pisanu
Pubblicato il 26 ott 2026
Link copiato negli appunti

Mediolanum Time Deposit è il conto deposito di Banca Mediolanum che offre il 4% annuo lordo sui depositi a 6 mesi fino a 500.000 euro. Per aderire alla promozione c’è tempo fino al 30 ottobre, data entro la quale va aperto il conto corrente online SelfyConto.

Entro il 6 novembre bisogna poi richiedere la costituzione di un deposito a tempo, mentre entro una settimana prima la scadenza dello stesso accreditare lo stipendio presso il nuovo conto online aperto nel mese di ottobre. Il 4% d’interesse rimane fisso dall’inizio alla fine del conto deposito, in più è possibile svincolare le somme in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati.

Pagina offerta Banca Mediolanum

mediolanum time deposit offerta

Al di là del conto deposito, gli utenti possono fare affidamento su un conto corrente online affidabile e moderno. Per il primo anno, e fino a 30 anni per gli under 30, il canone del conto è a zero, in seguito passa a 3,75 euro al mese ma sempre con la possibilità di azzerarlo con l’accredito dello stipendio o una spesa mensile di almeno 500 euro ogni mese.

Associata al conto corrente vi è poi la Mediolanum Card, carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard con canone gratuito il primo anno e poi 10 euro l’anno dal secondo. Se si opta però per la card virtuale, il canone rimane a zero anche dopo il primo anno.

Diversi i servizi gratuiti inclusi nel canone, tra cui l’invio di bonifici SEPA istantanei e ordinari, i prelievi di contante presso gli ATM presenti in Italia e in Ue (indipendentemente dall’importo prelevato), l’addebito delle utenze, l’assistenza via chat e il supporto di un consulente finanziario.

Pagina offerta Banca Mediolanum

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Promo Time Deposit 4% - Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all'offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.

Se vuoi aggiornamenti su Finance inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Interessi al 4% per 6 mesi con la promo di Banca Mediolanum: ecco come funziona
Finance

Interessi al 4% per 6 mesi con la promo di Banca Mediolanum: ecco come funziona
Conto corrente online e carta di debito a canone zero per sempre con BBVA
Finance

Conto corrente online e carta di debito a canone zero per sempre con BBVA
Con SelfyConto 4% di interessi sui depositi a 6 mesi (ultimi giorni)
Finance

Con SelfyConto 4% di interessi sui depositi a 6 mesi (ultimi giorni)
Da BBVA conto corrente remunerato al 4% per 6 mesi e a canone zero per sempre
Finance

Da BBVA conto corrente remunerato al 4% per 6 mesi e a canone zero per sempre