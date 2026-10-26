Risparmi al 4% per sei mesi con il conto deposito di Banca Mediolanum

Mediolanum Time Deposit è il conto deposito di Banca Mediolanum che offre il 4% annuo lordo sui depositi a 6 mesi fino a 500.000 euro. Per aderire alla promozione c’è tempo fino al 30 ottobre, data entro la quale va aperto il conto corrente online SelfyConto.
Entro il 6 novembre bisogna poi richiedere la costituzione di un deposito a tempo, mentre entro una settimana prima la scadenza dello stesso accreditare lo stipendio presso il nuovo conto online aperto nel mese di ottobre. Il 4% d’interesse rimane fisso dall’inizio alla fine del conto deposito, in più è possibile svincolare le somme in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati.
Al di là del conto deposito, gli utenti possono fare affidamento su un conto corrente online affidabile e moderno. Per il primo anno, e fino a 30 anni per gli under 30, il canone del conto è a zero, in seguito passa a 3,75 euro al mese ma sempre con la possibilità di azzerarlo con l’accredito dello stipendio o una spesa mensile di almeno 500 euro ogni mese.
Associata al conto corrente vi è poi la Mediolanum Card, carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard con canone gratuito il primo anno e poi 10 euro l’anno dal secondo. Se si opta però per la card virtuale, il canone rimane a zero anche dopo il primo anno.
Diversi i servizi gratuiti inclusi nel canone, tra cui l’invio di bonifici SEPA istantanei e ordinari, i prelievi di contante presso gli ATM presenti in Italia e in Ue (indipendentemente dall’importo prelevato), l’addebito delle utenze, l’assistenza via chat e il supporto di un consulente finanziario.
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