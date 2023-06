Risparmi 100€ con questo computer portatile Acer Swift in offerta

Se stai cercando un computer dalle ottime prestazioni e con un prezzo che non sia proibitivo, sei nel posto giusto! Soprattutto se si parla di un prodotto di qualità come un portatile Acer, che grazie all'offerta di oggi potrai acquistare con ben 100€ di sconto!

Infatti su Amazon il PC portatile Acer Swift X è in offerta a soli 699,00€, che come detto grazie al 13% di sconto ti farà risparmiare un gruzzoletto di ben 100€.

Acer Swift X, un Notebook che sa il fatto suo

Stiamo parlando di un computer con prestazioni potenziate: infatti è provvisto di un potente processore AMD Ryzen 7 5700U, di una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, di una scheda RAM da 8GB, e una memoria SSD da 512 GB per assicurarti prestazioni di livello e una velocità altissima.

Come sistema operativo di base su questo Acer Swift X SFX14-41G-R5VA avrai dalla tua Windows 10 Home, ma è previsto l'aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile. Il display di questo gioiellino ti garantirà il massimo della qualità visiva, in FullHD con pannello IPS LED LCD. In fine, ma non per importanza, possiede anche delle caratteristiche smart, come anche Cortana con attivazione vocale, o il lettore di impronte digitali integrato.

