Riscaldati con la stufetta Rowenta: 30% di SCONTO per il Black Friday

Il marchio Rowenta è associato a prestazioni affidabili, design elegante e tecnologie all'avanguardia. Oggi su Amazon è presente uno sconto del 30% per un costo finale di 69,99€.

Termoventilatore Rowenta investito dal Black Friday

Il termoventilatore con tecnologia ceramica offre un riscaldamento immediato e confortevole per rendere ogni ambiente più accogliente. Con il pratico selettore, regolare il livello di riscaldamento desiderato è un'operazione semplice. I due livelli di potenza, 1000 W per un uso prolungato e 2000 W per un riscaldamento più rapido, garantiscono flessibilità in base alle tue esigenze termiche.

La sua caratteristica distintiva è l'estrema silenziosità, operando a soli 50 dB(A). La funzione silenziosa permette di godere di un calore avvolgente con il minimo rumore, ideale per attività come lo studio, la visione della TV o persino durante il sonno.

Integrando la funzione Eco Energy, il termoventilatore mantiene una temperatura ideale di 21°C con una potenza di 1000 W, garantendo al contempo un risparmio energetico significativo fino al 50%. Il design compatto e maneggevole lo rende facilmente trasportabile e riponibile. Dotato di un'impugnatura maniglia di trasporto, puoi spostare il termoventilatore con estrema facilità in qualsiasi stanza della casa o persino durante i viaggi.

Per garantire la massima sicurezza, il termoventilatore è dotato di un arresto automatico con avviso di sicurezza in caso di malfunzionamento, assicurando un utilizzo sicuro e tranquillo. Con questa combinazione di prestazioni avanzate, design pratico e funzionalità di sicurezza, il termoventilatore si presenta come una soluzione versatile e affidabile per mantenere il calore in ogni contesto.

Il termoventilatore Rowenta è in offerta su Amazon è in sconto del 30% per un prezzo finale di 69,99€.

