Riscalda la tua stanza con il Termoventilatore De'Longhi ad un PREZZO RIDICOLO

De'Longhi è un'azienda italiana rinomata nel settore degli elettrodomestici, specializzata nella produzione di apparecchiature per la casa, in particolare nel campo del caffè e del riscaldamento. Oggi ad essere in sconto del 29% e ad essere proposto alla cifra irrisoria di 24,90€ è un termoventilatore verticale targato proprio De'Longhi.

Il termoventilatore De'Longhi è un'ottima scelta, con questo sconto è un regalo!

Il termoventilatore è il compagno ideale per regalarti momenti di piacevole calore e tranquillità durante la stagione fredda. La sua ventola silenziosa assicura un funzionamento praticamente silenzioso, diffondendo rapidamente il calore nell'ambiente circostante. Con una potenza regolabile da 1000 a 2000 watt, questo termoventilatore è una soluzione potente che ti permette di adattare il livello di riscaldamento alle tue esigenze senza preoccuparti dei consumi energetici.

La sua facilità d'uso è sottolineata da due manopole intuitive: una per regolare il termostato e impostare la temperatura desiderata, e l'altra per regolare la velocità di ventilazione. Con una copertura adatta per ambienti fino a 60 m3, questo termoventilatore è in grado di offrire comfort in una vasta gamma di spazi.

La protezione IP21 garantisce sicurezza aggiuntiva, consentendo l'utilizzo del termoventilatore anche in ambienti come il bagno e la lavanderia, dove potrebbe verificarsi il gocciolamento verticale dell'acqua. Inoltre, il dispositivo è dotato di protezione antigelo e di un dispositivo termico di sicurezza per garantire la massima sicurezza.

La praticità è un elemento chiave, con una maniglia che rende il termoventilatore maneggevole e facilita lo spostamento da una stanza all'altra. Nonostante le sue prestazioni potenti, il design compatto con soli 22 cm di larghezza assicura una presenza discreta e un comfort ottimale in ogni ambiente della tua casa.

Il termoventilatore De'Longhi, oggi, viene scontato su Amazon del 29% e proposto ad un costo finale di 24,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.