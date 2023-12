Riscalda la tua casa con il Termoventilatore Xiaomi al 57% di SCONTO su AMAZON

Un termoventilatore è un dispositivo di riscaldamento domestico che sfrutta la ventilazione per fornire calore rapido e oggi, su Amazon, ad essere in sconto del 57% è il termoventilatore di casa Xiaomi, prezzo finale: 87€.

Aria calda in tutta la casa con il Termoventilatore Xiaomi al 57% di sconto

Questo riscaldatore Xiaomi è realizzato in ceramica PTC, con una potenza da 2000W offre un rapido sollievo dal freddo, erogando calore in soli 3 secondi dall'accensione. Questa caratteristica consente di godere di un ambiente caldo senza dover attendere a lungo.

Dotato di un sensore di temperatura NTC e un termostato integrato, il termoventilatore regola automaticamente il consumo energetico una volta che la temperatura target è stata raggiunta, garantendo un riscaldamento efficiente e risparmiando energia in modo intelligente.

Grazie al collegamento con l'app Xiaomi Home, il riscaldatore diventa parte integrante di un sistema smart, consentendo di accenderlo a distanza, impostare la temperatura desiderata e la durata del riscaldamento in base alle proprie esigenze. Questa funzionalità offre un controllo personalizzato e una gestione efficiente dell'apparecchio.

Il design del riscaldatore è pensato per la massima praticità: compatto e leggero, occupa poco spazio ed è facile da spostare grazie alla maniglia incassata sul retro. Questo permette di posizionare l'apparecchio con facilità nelle zone in cui è necessario un riscaldamento aggiuntivo. La ventilazione oscillante a 70° assicura una distribuzione uniforme del calore, avvolgendo l'ambiente con un'ampia portata d'aria frontale.

Su Amazon, oggi, il Termoventilatore Xiaomi è in maxi sconto del 57% per un costo finale d'acquisto di 87€. Approfittane subito e non perdere questa opportunità.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.