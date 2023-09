Ripetitore Wireless Wifi TP-Link porta la connessione in TUTTA LA CASA!

Se hai problemi a portare la connessione di casa in tutte le stanze, probabilmente le pareti sono troppo spesse o ci sono problemi di distanza (come quando si hanno case a due piani). Per questo TP-Link è pronta a risolvere il problema, con dei ripetitori che attaccati alle prese elettriche portano la connessione dove ti serve.

Se stai cercando un prodotto di questo tipo hai finalmente la tua occasione! Perché da oggi in offerta su Amazon puoi aggiudicarti il Ripetitore wireless wi-fi TP-Link TL-WA850RE a soli 15,90€ con uno sconto del 20% sul totale.

Fai arrivare ovunque la connessione!

Questo piccolo oggetto garantisce una velocità di trasmissione fino a 300 Mbps con frequenza 2.4 Ghz, ideale per streaming video ed online gaming. Per installarlo è molto semplice, dato che basta una presa a muro, e poi la pressione del tasto WPS sull'access point / router sorgente seguita dalla pressione del tasto Range Extender per mettere in funzione il prodotto.

Presente poi in questo Ripetitore wireless wi-fi TP-Link TL-WA850RE un LED indicatore mostra il livello del segnale proveniente dall'access point/router sorgente ricevuto dal dispositivo, così da poter determinare facilmente il miglior posizionamento del prodotto. Se pensi sia difficile l'accoppiamento, niente paura! È sufficiente una pressione del tasto Pair per associare un qualsiasi dispositivo wireless alla rete

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.