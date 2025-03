Ripetitore WiFi TP-Link: Dual Band e velocità fino a 1.2 Gbps, MAXI SCONTO su Amazon

TP-Link è un'azienda che riesce a garantire sempre dei prodotti di qualità nell'ambito della produzione di gadget e device per la casa intelligente: su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto del 37% sul ripetitore WiFi targato proprio TP-Link che viene messo in vendita al costo totale e finale di 18,99€. Non perdere questa chance!

Maxi sconto Amazon: ripetitore WiFi ad un prezzaccio

Il ripetitore WiFi TP-Link è la soluzione ideale per eliminare le zone d’ombra Wi-Fi e ampliare la copertura della tua rete wireless anche nelle aree più difficili da raggiungere. Grazie alla tecnologia Wi-Fi Dual Band AC1200, garantisce una velocità di connessione fino a 1.2 Gbps, permettendoti di navigare, giocare online e guardare contenuti in streaming senza interruzioni.

La configurazione è semplicissima: basta premere il tasto WPS per sincronizzare l’extender con il router e iniziare subito a beneficiare di una connessione più stabile e potente. Inoltre, l’indicatore di segnale LED ti aiuta a trovare il posizionamento ideale per ottenere le migliori prestazioni.

Per chi ha bisogno di una connessione cablata, il ripetitore WiFi TP-Link dispone di una porta Ethernet 10/100 Mbps, perfetta per collegare PC, IPTV e console di gioco in modo stabile e senza perdite di segnale.

Un altro grande vantaggio è la sua massima compatibilità: l’extender può essere associato a qualsiasi router o access point, rendendolo un dispositivo versatile e facilmente integrabile in qualsiasi rete domestica o aziendale. Con il ripetitore WiFi TP-Link, dire addio ai problemi di connessione è semplice e immediato. Potrai finalmente goderti una rete veloce, stabile e senza interruzioni, ovunque tu ne abbia bisogno.

