Ripetitore WiFi Netgear AC2200 in offerta su Amazon ad un prezzo mai visto prima

Se stai cercando di riempire le zone morte cheil WIFI del tuo router non può raggiungere nel tuo ufficio o nella tua abitazione, il Netgear AC2200 è una scelta eccellente. Lo puoi trovare oggi in promo su Amazon ad un prezzo molto vantaggioso: solo 79,99€ con uno sconto del 15% già applicato.

Rispetto ad altri competitors, non utilizza antenne esterne, bensì quelle presenti nel suo chassis, insieme a più amplificatori ad alta potenza. È un extender AC2200 dual-band in grado di raggiungere velocità massime di 450 Mbps sulla banda a 2,4 GHz e 1.733 Mbps sulla banda a 5 GHz e supporta le più recenti tecnologie Wi-Fi, incluso il beamforming, che invia i dati direttamente ai client anziché che su un ampio spettro e lo streaming MU-MIMO, che trasmette i dati a client compatibili contemporaneamente anziché in sequenza. Può essere utilizzato come extender wireless o come access point cablato e copra un'area fino a 150mq, collegando fino a 30 dispositivi insieme.

Sul retro dell'extender è presente anche una porta LAN Gigabit, mentre il lato sinistro contiene un interruttore Extender/Access Point, un pulsante On/Off, un pulsante Reset e un pulsante WPS. Clicca qui per acquistare questo prodotto su Amazon approfittando della spedizione Prime.

