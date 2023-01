Ripetitore NETGEAR AX1800 EAX20 con WiFi 6 e Mesh in promo speciale su Amazon

Il Netgear AX1800 Mesh Extender (EAX20) riesce a coprire molto meglio le aree scoperte di una casa rispetto a qualsiasi altro extender, e può utilizzare le più recenti tecnologie di connessione, grazie al modulo 802.11ax (Wi-Fi 6). In altre parole, è in cima alla lista dei migliori estensori Wi-Fi come estensore da ottenere oggi per prestazioni a tutto campo grazie all'area di copertura di oltre 100 mq. Acquistalo ora su Amazon a soli 129,99€ invece di 169,99€.

Ha all'incirca le dimensioni di un router classico e si adatta perfettamente a una libreria, su una scrivania o sul pavimento. L'aspetto negativo è che non c'è modo di montarlo su una parete. Più precisamente, richiede un adattatore CA separato.

Funziona indipendentemente dal tipo di linea Internet, quindi è compatibile con fibra, ADSL e VDSL ed è capace di arrivare fino a 1.8 Gbps utilizzando la tecnologia WiFi dual-band e 4 stream simultanei. Con quattro porte Gigabit Ethernet, EAX20 può collegare stampanti e sistemi di archiviazione in rete, ma non dispone di una porta USB. Ha un pulsante di ripristino nella parte posteriore e una chiave per avviare il processo Wi-Fi Protected Setup (WPS).

I sei LED dell'extender mostrano tutto, dall'alimentazione, all'attività Ethernet e che è online al flusso di dati sulle reti a 2,4 e 5 GHz, nonché se si utilizza il WPS per aggiungere dispositivi. In altre parole, corre il rischio di sembrare un albero di Natale. Fortunatamente, è facile spegnere i LED grazie alla sua app.

Costruito attorno al Wi-Fi 6, Netgear EAX20 è il raro extender Wi-Fi in grado di spingere un segnale 802.11ax in profondità. Raggiunge un throughput di 1,8 Gbps e funziona bene anche utilizzando un router TP-Link Archer C5400X in modalità 802.11ac abbinato.

Parlando dell'app invece, può creare un codice QR che può essere condiviso e scattato per ottenere i dettagli della connessione LAN. All'interno potrai anche scegliere includono di attivarte o disattivare lle funzioni MU-MIMO, Wi-Fi 6 e SmartConnect. In qualsiasi momento, sarai in grado di attenuare i LED e regolare la potenza di trasmissione dell'extender. Approfitta ora dello sconto del 24% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.