rip2: un'alternativa sicura al comando rm

Il comando rm è uno strumento molto utilizzato nei sistemi Unix e unix-like come Linux per eliminare file e directory. Ha però un grosso limite: una volta eliminati i file diventano molto difficili da recuperare ed effettuare una cancellazione per errore potrebbe risultare molto costoso. Per ovviare a questo problema, lo sviluppatore Miles Cranmer ha dato vita al progetto rip2. Una versione avanzata e più sicura del comando rm , scritta in linguaggio Rust.

Caratteristiche di rip2

La caratteristica principale di rip2 è il meccanismo di "graveyard", letteralmente "cimitero". In pratica, invece di eliminare definitivamente i file, li sposta in una directory sicura da cui possono essere recuperati in qualsiasi momento.

Questo elimina il rischio di cancellazioni accidentali, fornendo un metodo più sicuro e pratico per gestire l'eliminazione dei file. Il concetto di un "cimitero" per i file non comunque è del tutto nuovo, l'implementazione di rip2 offre però una soluzione elegante, intuitiva e cross-platform, disponibile per tutti i sistemi operativi più utilizzati: Linux, macOS e Windows.

Funzionalità principali e installazione

Utilizzare rip2 invece di rm offre:

Cancellazione Sicura : invece di eliminare i file definitivamente, rip2 li sposta nel suo graveyard. Permettendo di recuperarli facilmente in caso di necessità.

: invece di eliminare i file definitivamente, rip2 li sposta nel suo graveyard. Permettendo di recuperarli facilmente in caso di necessità. Cronologia delle eliminazioni : il tool tiene traccia di ogni file eliminato, permettendo di consultare e ripristinare i file eliminati in passato.

: il tool tiene traccia di ogni file eliminato, permettendo di consultare e ripristinare i file eliminati in passato. Opzioni di anteprima : prima di procedere con l'eliminazione, l'utente può visualizzare un'anteprima dei file che verranno spostati nel "cimitero".

: prima di procedere con l'eliminazione, l'utente può visualizzare un'anteprima dei file che verranno spostati nel "cimitero". Recupero semplificato : il ripristino dei file è semplice grazie ai comandi intuitivi per riportare i file cancellati alla loro posizione originale.

: il ripristino dei file è semplice grazie ai comandi intuitivi per riportare i file cancellati alla loro posizione originale. Compatibilità multipiattaforma : disponibile per i principali sistemi operativi, rip2 può essere installato tramite diversi package manager.

: disponibile per i principali sistemi operativi, rip2 può essere installato tramite diversi package manager. Non viene effettuata alcuna sovrascrittura dei dati.

Per installare rip2 è possibile sfruttare il package manager di Rust, Cargo, con il comando:

cargo install rip2

Una volta installato, sostituire rm con rip2 nel workflow quotidiano offre la possibilità di eliminare file con maggiore tranquillità, senza il rischio di perdite di dati accidentali. Per qualsiasi informazione sul suo impiego è disponibile il repository ufficiale su GitHub