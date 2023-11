Ring Intercom + Echo Pop a PREZZO MAI VISTO solo 47€

Se fai veloce oggi puoi fare un colpo incredibile portandoti a casa due dispositivi intelligenti a un prezzo invisibile. Dunque no perdere tempo fiondati su Amazon e blocca il prezzo mettendo nel tuo carrello Ring Intercom + Echo Pop a soli 47,99 euro, invece che 177,13 euro.

Non è un sogno, anche se poco ci manca, è tutto vero e realizzabile. Grazie a questo sconto straordinario del 73% in questo momento puoi risparmiare più di 129 euro sul totale. Inutile dire che devi essere un fulmine per avvalerti dell'offerta. In questo nodo fai diventare il tuo vecchio campanello intelligente e parli con Alexa.

Ring Intercom + Echo Pop a prezzo shock

Non ci sono molti giri di parole da fare, a una cifra così bassa è da prender a occhi chiusi. Comunque se non conosci molto bene questi due dispositivi dai un'occhiata veloce alle loro principali caratteristiche:

Ring Intercom: questo è un dispositivo molto semplice da installare che ti permette di parlare con chi suona il campanello anche mentre sei fuori casa, con il tuo smartphone. Ricevi notifiche quando suonano alla porta e apri la porta a distanza.

Echo Pop: questo è un altoparlante dall'audio eccellente che integra Alexa. Questo vuol dire che puoi chiedere al tuo assistente vocale di mettere della buona musica, aggiungere cose da comprare alla lista della spesa e tanto altro.

Non farti scappare questa occasione più unica che rara. Prima che le scorte finiscano vai su Amazon e acquista il tuo Ring Intercom + Echo Pop a soli 47,99 euro, invece che 177,13 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.