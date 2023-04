La linea di prodotti Ring di Amazon si arricchisce di un nuovo, pazzesco prodotto. Si chiama Ring Intercom, è smart e si pone l'obiettivo di migliorare... il citofono! Questa volta il gigante di Seattle si è davvero superato, e non solo per tutte le feature a cui l'Intercom spiana la strada. C'è anche uno sconto clamoroso per iniziare questa avventura nel modo giusto.

A sorpresa, infatti, il Ring Intercom è disponibile a soli 49,99€ anziché 130€. Risparmi così il 62%, e poi ci sono tutti i vantaggi dell'abbonamento Prime: consegna in tempi record (massimo 1-2 giorni lavorati) e costi di spedizione azzerati.

Ring Intercom rende smart il tuo citofono: la genialata di Amazon è scontata del 62%!

Il Ring Intercom vanta una pacchetto di funzionalità davvero niente male. Innanzitutto l'installazione è semplicissima: collega il device al tuo citofono interno in modo rapido (montaggio a parete, con strisce adesive o viti in dotazione) e senza la necessità di effettuare modifiche al sistema di citofonia dell'intero edificio.

Una volta installato, con l'Intercom ricevi notifiche istantanee sul tuo smartphone/tablet ogni volta che il citofono suona. Puoi parlare con chiunque stia bussando direttamente dal tuo smartphone (scarica l'app Ring per iOS o Android), e dallo stesso puoi anche farlo entrare nell'edificio. E attenzione, non ti parlo di una funzione a pagamento, ma di un servizio completamente gratuito.

Ma c'è dell'altro, perché con il Ring Intercom hai anche la possibilità di far entrare nell'edificio autonomamente le persone di cui fidi di più. Ti basta inviare loro una Chiave Ospite tramite l'app Ring e puoi anche impostare il periodo di attivazione (giorni o determinati orari della giornata). Ma ricorda, è sempre tutto nelle tue mani, quindi puoi anche revocare l'accesso.

La vera chicca però è la seguente, e ti assicuro che è sbalorditiva. Amazon può controllare al posto tuo le consegne Amazon a casa tua. Impostando la Verifica Automatica per le consegne Amazon, gli autisti - dopo una verifica - possono entrare direttamente nell'edificio ed effettuare la consegna, appunto, all'interno.

Compatibilità

Amazon, giustamente, precisa che il Ring Intercom può essere abbinato solo a citofoni compatibili. Per questo motivo, è assolutamente consigliato verificare che il proprio citofono sia supportato. Puoi farlo dalla pagina del prodotto, cliccando su "Verifica la compatibilità".

