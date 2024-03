Rimettiti IN FORMA con il Set di manubri regolabili con 5 PESI DIVERSI: oggi SCONTATISSIMO

Per arrivare pronto alla prova costume, è il momento giusto di cominciare a fare sport! Per allenarti comodamente a casa tua, corri su Amazon ad acquistare il Set di manubri regolabili EnterSports. Oggi è disponibile in offerta speciale a soli 169 euro con uno sconto del 15%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfittane subito, l'offertona è in scadenza!

Set di manubri regolabili EnterSports: modalità di utilizzo

Il Set di manubri regolabili EnterSports è composto da 2 pesi regolabili da 12 kg. Ogni manubrio regolabile ha 5 diversi pesi (2 kg-4,5 kg-7 kg-9,5 kg-12 kg): in questo modo hai solo bisogno dello spazio di un solo set per ottenere l'esperienza di allenamento di 5 pesi diversi.

La modalità di utilizzo è semplicissima: grazie ad un design unico, basta ruotare la maniglia con una mano per regolare il peso dei manubri da 2 kg a 12 kg in 1 secondo. I dischi sono realizzati interamente in acciaio al silicone e hanno un manico ergonomico antiscivolo in acciaio elettrolitico. È combinato con un clic quando si regola il peso, il che rende i manubri più durevoli, affidabili e sicuri.

È possibile utilizzare questo manubrio per rafforzare braccia, spalle, petto, addome, schiena e gambe. In particolare è ideale per allenamento della forza, bodybuilding, fitness o ginnastica, ed è adatto anche ai principianti del fitness.

Ti ricordiamo che l'articolo ha un periodo di garanzia di un anno, oltre a 30 giorni di ritorno gratuito in caso di malfunzionamento.

Oggi il Set di manubri regolabili EnterSports è disponibile su Amazon in offerta speciale a soli 169 euro con uno sconto del 15%. Approfittane il prima possibile per rimetterti in forma!

