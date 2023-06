Rimborso del 30% sulle commissioni POS: richiedilo con SumUp

Hai mai sentito parlare del Credito d'Imposta? È un'opportunità che ti permette di detrarre il 30% delle spese di commissione del tuo POS semplicemente compilando un modello F24 da inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Non è un processo complicato, ma alcuni provider lo rendono ancora più semplice fornendo supporto diretto ai propri utenti.

È il caso di SumUp, nota azienda del settore che offre POS a zero costi fissi e zero vincoli di contratto, oltre a un'ampia gamma di vantaggi. Con SumUp potrai richiedere il Credito d'Imposta in pochissimi minuti, in tutta semplicità e autonomia. Naturalmente per accedervi è necessario essere clienti: ti basta aprire un account e acquistare il tuo POS senza canone.

Come richiedere il Credito d'Imposta con SumUp

Il Credito d'Imposta è una misura introdotta a partire dal 1° luglio 2020, che ti consente di ricevere un rimborso del 30% sulle commissioni pagate ai prestatori di servizi di pagamento digitali. Un vantaggio di cui tutte le attività possono avvalersi - inclusi liberi professionisti e artigiani -, a patto che possiedano un servizio di pagamento tracciabile (POS) e abbiano registrato ricavi inferiori ai 400 mila euro nell'anno precedente.

Per richiedere il Credito d'Imposta è necessario compilare un apposito modello F24, da inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate fornendo tutti i dettagli richiesti. Se scegli di affidarti a SumUp, ottenere il tuo rimborso è ancora più semplice. Innanzitutto è necessario acquistare uno dei terminali proposti dall'azienda: SumUp Air, ad esempio, è il terminale intelligente dalle dimensioni tascabili, connessione senza fil e batteria a lunga durata, che accetta qualsiasi metodo di pagamento.

Non è necessario aprire alcun conto bancario: è sufficiente inserire coordinate bancarie già esistenti per ricevere gli accrediti. Ma quanto costa? Soltanto il prezzo, una tantum, di acquisto del terminale pari a 47,58 euro e una commissione per transazione dell'1,95%. Nessun costo fisso da sostenere, né vincoli. L'intera procedura di richiesta del POS durerà soltanto cinque minuti ed è completamente online: in pochissimi giorni riceverai il tuo nuovo terminale direttamente a casa tua, pronto all'uso.

Una volta cliente SumUp, scarica il resoconto per il Credito d'Imposta dalla tua Dashboard personale, compila il modello F24 dell'Agenzia delle Entrate inserendo i costi di commissione pagati nel periodo di tempo specificato e assicurati di fornire tutti i dettagli necessari per garantire una corretta elaborazione. Tutto fatto: otterrai il Credito d'Imposta a partire dal mese successivo in cui la spesa è stata effettuata.

