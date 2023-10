Riffusion: l'app musicale AI riceve finanziamento da 4 mln di dollari

Lo scorso dicembre gli sviluppatori Seth Forsgren e Hayk Martiros hanno pubblicato il loro progetto chiamato “Riffusion”, ovvero un’app che, sfruttando le potenzialità già viste su Stable Diffusion, era capace di generare musica grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Anche se inizialmente molto limitata, Riffusion è stata provata da milioni di persone nel mondo ed è anche riuscita a cogliere l’interesse di molti addetti ai lavori. Il progetto è infatti apparso in diversi articoli pubblicati da società Big Tech, come Meta, Google e ByteDance (casa madre di TikTok). All’inizio dell’anno i due sviluppatori hanno quindi deciso di creare una società, che ora è riuscita ad ottenere 4 milioni di dollari in un round di finanziamento iniziale, guidato da Greycroft Partners, South Park Commons e Sky9.

Come funziona Riffusion: l’app musicale che sfrutta l’AI

Riffusion è un’app che permette di creare musica a partire da richieste di testo. L’utente dovrà semplicemente indicare il testo, lo stile musicale e altri dettagli attraverso il testo o la voce. L’intelligenza artificiale di Riffusion genera quindi un riff in pochi secondi. Si tratta di brevi frammenti di brani, personalizzabili con voce e grafica. Per fare ciò, Riffusion utilizza il generatore di immagini Stable Diffusion, messo a punto per funzionare con la musica per creare un sonogramma, ovvero una rappresentazione visiva del suono in stile grafico, con il tempo sull’asse orizzontale e la frequenza su quello verticale. Questa web app è divenuta subito molto popolare. Ad oggi gli utenti hanno già creato più di 500.000 riff.

L’intelligenza artificiale di Riffusion è progettata per produrre risultati nuovi basati sui suggerimenti dell’utente. Gli stessi creatori hanno dichiarato che Riffusion è stata creata per generare ogni volta riff unici e personalizzabili. Inoltre non verranno mai utilizzati brani di altri artisti, coperti da copyright. Infine, la start-up lancerà presto una nuova app gratuita (una versione migliorata della precedente). Questa consentirà agli utenti di descrivere testi e stile musicale per generare riff che possono essere condivisi pubblicamente o con gli amici. Considerando l’ingente finanziamento ottenuto, nei prossimi anni il progetto Riffusion è destinato a crescere sempre più.