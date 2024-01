Riduci lo spazio con l'adattatore a PRESA TRIPLA a 1,79€ su Amazon: REGALATA

Riuscire a ridurre e a compattare gli spazi quando si parla di prese e di cavi è sempre utile, soprattutto in ambienti in cui ci si trova a dover collegare numerosi device e dispositivi. Oggi, su Amazon, la presa tripla è in sconto del 61% e viene regalata a 1,79€.

Adattatore a presa tripla a 1,79€: regalo di Amazon

L'adattatore multipresa Poly Pool è la soluzione ideale per chi cerca un modo efficiente e sicuro per gestire più dispositivi senza ingombri. Con il marchio SALVASPAZIO, questo adattatore semplifica la vita quotidiana consentendo di caricare comodamente più apparecchi senza doversi preoccupare di spostare le spine attaccate.

La qualità italiana di Poly Pool si riflette sia nel materiale che nel servizio offerti. Realizzata con tecnopolimero ad alta resistenza termica, la custodia dell'adattatore assicura durabilità nel tempo. La presa fuori asse permette l'utilizzo di tutti i tipi di spina presenti nella placca, garantendo massima versatilità.

La sicurezza è una priorità assoluta. L'adattatore a presa tripla dispone di contatti di spina dotati di protezioni apposite in ogni presa elettrica. Le caratteristiche tecniche dell'adattatore multipresa 16A includono una colorazione bianca e dimensioni di 5.5cmx4.6cmx4.1cm. La spina è 16A 2P+T, con 2 prese BIVALENTI/BIPASSO 10A/16A 2P+T e 1 Schuko P30.

Poly Pool, da 40 anni partner di assoluta affidabilità, è un leader nella produzione di materiale elettrico e piccoli elettrodomestici sia nel mercato italiano che internazionale. Con il loro impegno per la qualità e la sicurezza, Poly Pool offre soluzioni pratiche e durature per le esigenze quotidiane.

Amazon, oggi, propone un maxi sconto del 63% sull'adattatore a tripla presa che viene venduto all'irrisorio prezzo totale di 1,79€.

