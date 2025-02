Riduci la tua visibilità online per aumentare la sicurezza

Quando siamo online siamo, tutti, vulnerabili. Cybercriminali e aziende che raccolgono i dati per le campagne di telemarketing, infatti, rappresentano per tutti un rischio elevato. Ricevere fastidiose telefonate o e-mail pubblicitarie, così come rischiare di vedersi violati i propri account di posta elettronica o quelli social è un problema comune che è legato alla presenza online di molti dei nostri dati sensibili. La soluzione sarebbe quella di andare a rimuovere ogni traccia, ma individuare tutti i siti e i database che contengono questi dati è per il singolo pressoché impossibile. Ecco, quindi, l’utilità di attivare uno strumento prezioso come quello di Incogni, oltretutto in promozione con il 50% di sconto.

Cosa può fare Incogni per la nostra sicurezza

Attivando Incogni viene effettuata una scansione continua del web alla ricerca di dati personali e informazioni sensibili dell’utente. Quindi vengono inviate le richieste di rimozione di quei dati controllando costantemente che la cancellazione venga effettuata e che i dati non vengano successivamente caricati nuovamente.

Incogni continua costantemente la ricerca di dati sensibili andando regolarmente a scansionare nuovi database e archivi così da mantenere aggiornata la protezione individuale. Eliminando i dati sensibili dal web si ottiene un incremento della propria tranquillità (meno chiamate di telemarketing) e una riduzione dei rischi informatici (furto d’identità, frodi finanziarie, eccetera).

Meno informazioni sono presenti in rete, infatti, più è difficile per hacker e truffatori sfruttarle e. Proteggere i propri dati non significa rinunciare alla tecnologia, ma usarla con consapevolezza per una navigazione più sicura e privata.

L’efficacia di Incogni è riscontrabile sin dalle prime settimane dopo l’attivazione del servizio e anche grazie ai report che si ricevono regolarmente e che aggiornano l’utente sui progressi delle attività di rimozione dei dati dal web. Ora Incogni è in promozione con il 50% di sconto sul piano annuale: scopri quanto puoi risparmiare per migliorare la tua sicurezza online.

