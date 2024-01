Ride 5 per Xbox Series X a soli 39,99€ su Amazon (DAY ONE EDITION)

Su Amazon l'edizione Day One di Ride 5 per Xbox Series X è disponibile a 39,99 euro, grazie all'offerta a tempo delle ultime ore che consente di risparmiare il 32% rispetto al prezzo più basso recente (58,99 euro). Se si considera il prezzo medio degli ultimi mesi, invece, lo sconto raggiunge il 47%. Ecco il link all'offerta.

Ride 5 è uno dei titoli di corse di moto più realistici e coinvolgenti per Xbox e PlayStation. Tutti gli elementi - dalle motociclette alle piste, passando per le condizioni atmosferiche - concorrono a un realismo senza precedenti.

Ride 5 per Xbox Series X in sconto del 32% su Amazon

Con il nuovo capitolo di Ride per Xbox Series X è possibile trasformare la propria passione per le moto in vittoria. Questo indipendentemente dal proprio livello di abilità.

Anche i principianti, infatti, possono subito concorrere al successo finale, grazie ai nuovi aiuti alla guida basati sull'AI. Aiuti che incidono ad esempio in frenata, in fase di accelerazione e in curva, così da lasciare tutto il tempo per perfezionare il proprio stile e potenziale.

Le modalità principali disponibili sono Endurance, dove si vive un'avventura su 2 ruote senza precedenti, cross-play, in cui si sfidano avversari di qualsiasi nazionalità, e split-screen, la modalità dei duelli con cui è possibile divertirsi con i propri amici.

Il videogioco Ride 5 per Xbox Series X è in offerta a soli 39,99 euro su amazon.it. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, con gli utenti Prime che beneficiano delle spese di spedizione gratuite.

