Richiedi POS Easy e Axerve ti rimborsa le commissioni sotto i 10 euro

Se gestisci un'attività commerciale, probabilmente sei sempre alla ricerca di modi per ottimizzare le tue operazioni e aumentare i profitti. Ecco perché dovresti prestare attenzione alla promozione POS Easy di Axerve, attiva fino al 30 novembre. Con questa incredibile offerta, non solo otterrai un terminale di pagamento moderno ed elegante, ma riceverai anche il rimborso delle commissioni relative alle transazioni per gli importi sotto i 10 euro fino a fine 2023.

POS Easy: un nuovo livello di efficienza

POS Easy è stato progettato per semplificare la gestione della tua attività commerciale. Con un'unica soluzione, potrai accettare pagamenti su tutti i principali circuiti nazionali ed internazionali, nonché utilizzare i wallet digitali più diffusi al mondo, come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Ma i vantaggi di POS Easy non si fermano qui. Grazie alla connettività Wi-Fi e 4G inclusa (con SIM inclusa), puoi essere sicuro di essere sempre connesso, senza interruzioni nella tua attività. Inoltre, il sistema operativo Android ti offre una piattaforma aperta per personalizzare il tuo terminale di pagamento secondo le tue esigenze specifiche.

La promozione POS Easy offre una serie di servizi inclusi che renderanno la gestione della tua attività ancora più semplice ed efficiente:

Accredito su qualsiasi conto corrente : ricevi i tuoi pagamenti direttamente sul conto corrente entro il giorno lavorativo successivo all'incasso, senza complicazioni;

: ricevi i tuoi pagamenti direttamente sul conto corrente entro il giorno lavorativo successivo all'incasso, senza complicazioni; Assistenza tecnica 7 giorni su 7 : hai bisogno di supporto? Il team di assistenza è disponibile sette giorni su sette per risolvere qualsiasi problema;

: hai bisogno di supporto? Il team di assistenza è disponibile sette giorni su sette per risolvere qualsiasi problema; Nessun vincolo di permanenza : con POS Easy , non sei vincolato a contratti a lungo termine, il che ti dà la flessibilità di adattare il servizio alle tue esigenze;

: con , non sei vincolato a contratti a lungo termine, il che ti dà la flessibilità di adattare il servizio alle tue esigenze; Stampa dello scontrino: il terminale POS Easy offre la possibilità di stampare scontrini su carta termica in doppia copia, una per te e una per il cliente.

Le commissioni per l'uso di POS Easy sono altamente competitive, con un tasso fisso all'1%. Ma c'è di più: se richiedi il servizio entro il 30 novembre 2023, Axerve ti rimborsa le commissioni relative alle transazioni per gli importi sotto i 10 euro fino alla fine dell'anno. Va notato che è prevista un'imposta di bollo di 16 euro per l'attivazione del servizio, ma questa spesa è più che giustificata dai numerosi vantaggi che POS Easy offre.

La promozione è aperta a tutti i nuovi clienti Axerve che attivano l'offerta POS Easy a commissioni nel periodo dal 14 settembre 2023 al 30 novembre 2023 inclusi. Il rimborso delle commissioni per le transazioni sotto i 10 euro sarà valido fino a fine anno, dall'attivazione del servizio POS entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Axerve effettuerà il rimborso tramite bonifico una tantum, il mese successivo alla conclusione della promozione, direttamente sul conto indicato dall'esercente durante la sottoscrizione dell'offerta POS Easy a commissioni. POS Easy di Axerve è la soluzione ideale per migliorare l'efficienza delle tue operazioni commerciali e risparmiare sulle commissioni delle transazioni. Richiedilo online: il costo è di soli 100 euro una tantum.

