Richiedi POS Easy: commissioni rimborsate fino a fine anno

Il mercato degli affari si sta evolvendo rapidamente, richiedendo strumenti flessibili e all'avanguardia per gestire le transazioni finanziarie in modo efficiente. In questo contesto, Axerve offre una soluzione all'avanguardia con il suo POS Easy, che promette di semplificare e potenziare le attività commerciali. Attualmente, con la promozione attiva fino al 30 novembre, Axerve rimborsa le commissioni relative alle transazioni per gli importi sotto i 10 euro, rendendo l'offerta ancora più allettante per i nuovi clienti - a cui è rivoltala promo.

Un POS compatto a commissioni bassissime

Con un design moderno ed elegante e dimensioni compatte, POS Android™ PAX A920 Pro è la scelta perfetta per tutti gli esercenti. Questo dispositivo offre connettività Wi-Fi + 4G, che include una SIM integrata. La stampa dello scontrino e il sistema operativo Android completano le caratteristiche che lo rendono una scelta intelligente per un business all'avanguardia.

POS Easy offre una gamma completa di servizi inclusi che aiutano a semplificare la gestione dell'attività. Dall'accredito su qualsiasi conto corrente alla SIM 4G con traffico dati incluso, dall'assistenza tecnica 7 giorni su 7 a nessun vincolo di permanenza: tutto è pensato per garantire che l'esperienza del cliente sia fluida e soddisfacente. Il dispositivo accetta i principali circuiti di pagamento nazionali e internazionali, nonché i metodi di pagamento digitali più avanzati come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, il POS Easy di Axerve è una soluzione completa per tutte le esigenze di pagamento dell'attività commerciale moderna.

La promozione in corso offre un'opportunità senza precedenti per i nuovi clienti di godere di un rimborso completo delle commissioni per tutte le transazioni sotto i 10 euro. Questo rimborso avviene tramite un bonifico che verrà effettuato il mese successivo al termine della promozione, progettata per garantire che gli esercenti possano concentrarsi sulla crescita del loro business senza doversi preoccupare delle commissioni bancarie. Le commissioni oltre i 10 euro, invece, saranno soltanto dell'1%: in qualunque caso si tratta di un ottimo affare. L'unica spesa che dovrai sostenere - una tantum - è quella di acquisto del POS, pari a 100 euro, che puoi effettuare direttamente online.

