Richiedi PAYBACK American Express: per te 100€ di sconto in estratto conto

La comodità di effettuare pagamenti senza dover portare contanti è indiscutibile, ma la vera domanda è: quale carta di credito scegliere? Ti presentiamo la Carta di Credito PAYBACK American Express, un'opzione che unisce convenienza e sicurezza, e che ora offre un'irrinunciabile opportunità di risparmio. Fino al 19 novembre 2023, hai l'opportunità di richiedere la Carta di Credito PAYBACK American Express e, diventandone titolare, ricevere un eccezionale sconto di 100 euro direttamente in estratto conto.

Come funziona PAYBACK American Express e requisiti

Con la Carta di Credito PAYBACK American Express, la tua raccolta punti crescerà a vista d'occhio. Accumula punti PAYBACK su ogni acquisto effettuato con la carta, indipendentemente dal luogo di acquisto. Che si tratti di spesa quotidiana o shopping presso i Partner del Programma, i punti vengono accumulati con un ritmo costante.

Oltre ai punti bonus, la Carta di Credito PAYBACK American Express offre molte altre caratteristiche allettanti:

Quota annuale zero: non dovrai preoccuparti di costi aggiuntivi annuali Flessibilità di pagamento: puoi scegliere tra saldo o rate, a seconda delle tue esigenze finanziarie TAN/TAEG: 12%/14,31% Carta supplementare inclusa Assicurazioni per proteggere i tuoi acquisti Servizi American Express: beneficia di vantaggi esclusivi e assistenza dedicata ai titolari Servizio Clienti 24/7: non sarai mai solo in caso di necessità.

Per richiedere la Carta di Credito PAYBACK American Express è necessario soddisfare alcuni requisiti: essere maggiorenne e residente in Italia (o avere un indirizzo di corrispondenza italiano), avere un conto corrente bancario o portale appartenente al circuito SEPA e un reddito annuale lordo di almeno 11 mila euro. Richiedere la carta è semplice e veloce e non dovrai preoccuparti di noiosi documenti cartacei grazie alla firma digitale. Se diventi titolare entro il 19 novembre, potrai ricevere 100 euro di sconto in estratto conto - a patto di aver speso almeno 250 euro nei primi 3 mesi dall’emissione.

