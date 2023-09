Richiedi ora POS Easy e ottieni rimborsi su incassi inferiori a 10€

POS Easy di Axerve è in offerta fino al 30 novembre e, se richiesto in questo momento, permette di ottenere un piccolo beneficio sui piccoli incassi, ovvero un rimborso delle commissioni per le transazioni sotto i 10€.

L'offerta di Axerve è a canone zero, ha commissioni dell'1% e fornisce un terminare facile da usare, elegante e con utili funzionalità.

Rimborso delle condizioni limitatamente all'attivazione dell'offerta POS easy a commissioni.

Axerve POS Easy: la promozione da non perdere

POS Easy garantisce un rimborso delle commissioni per le transazioni sotto i 10€ fino a fine 2023, se richiesto entro il 30 novembre. Il POS fornito è il modello PAX A920 Pro, un dispositivo compatto e di gradevole aspetto, con display da 5,5 pollici e connettività 4G, Bluetooth e WiFi. È dotato di USB OTG, audio, microfono, insieme a uno slot in grado di leggere una scheda SIM + 2 schede SAM, 1 SIM + 1 microSIM, oppure 1 scheda SIM + 1 scheda SAM. Supporta tutti i metodi di pagamento, come chip e pin, banda magnetica e contactless. Il peso è di 390g e include anche la stampante per le ricevute.

Il dispositivo supporta anche pagamenti tramite i portafogli digitali Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, oltre ad accettare i principali circuiti VISA, MasterCard e PagoBancomat. La SIM multioperatore consente di collegarsi in automatico alla rete migliore, garantendo sempre un'ottima connessione.

Attivando il servizio POS Easy, potrete trasferire gli incassi su qualsiasi conto corrente e avrete una SIM 4G con traffico incluso. L'assistenza tecnica è disponibile 7 giorni su 7 e non c'è nessun vincolo di permanenza.

Richiederlo è facile. Basta recarsi nella pagina dedicata e fare clic sul tasto "Richiedilo subito" in alto a destra. Compilati i campi con le informazioni e i documenti richiesti, riceverete il POS all'indirizzo indicato per utilizzarlo da subito. È inoltre possibile richiedere il credito d'imposta, risparmiando il 30% sull'importo delle commissioni.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.