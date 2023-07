Richiedi ora la Carta YOU senza cambiare conto corrente!

Carta YOU è una carta di credito a commissioni zero, sia annuali che di prelievo verso tutti gli ATM. Ciò che la distingue dal resto delle altre è tuttavia la possibilità di collegarla al proprio conto corrente, senza la necessità di aprirne uno nuovo! È possibile richiederla in una manciata di minuti, direttamente dal sito web del servizio, e offre diversi vantaggi come assicurazioni viaggio incluse, la possibilità di dilazionare i pagamenti con rate personalizzate e tanto altro!

Carta YOU: tutti i benefici

Carta YOU è veramente facile da richiedere. Recatevi nella pagina ufficiale e inserite i dati richiesti nei campi che vi trovate subito davanti. Una volta terminato, fate clic su "Richiedila ora" per ricevere un link nella propria email dove completare la procedura di verifica, attraverso un codice OTP inviato via SMS. Fatto questo, riceverete la carta pochi giorni dopo all'indirizzo indicato per iniziare già ad usarla!

Potrete prelevare presso più di 1 milione di ATM in tutto il mondo senza commissioni e non sarà necessario pagare alcun canone annuale. Sono incluse delle assicurazioni per i viaggi completamente gratuite, in modo da rimanere coperti anche quando andate in vacanza.

Con Carta YOU potrete pagare ogni acquisto con un termine di scadenza fino a 7 settimane, se questo viene effettuato all'inizio del nuovo periodo di liquidazione, che equivale al 16 di ogni mese. Riceverete un riepilogo delle transazioni nella metà del mese successivo, con la possibilità di saldarle fino al giorno 3 del mese seguente. È inoltre possibile pagare attraverso un sistema frazionato, con rate personalizzabili fino a un minimo di 30€.

Tutto questo senza la necessità di cambiare banca, o aprire un nuovo conto corrente. Riceverete un riepilogo di tutte le transazioni da pagare con un bonifico, attraverso il conto corrente che avete già.

Richiedete ora Carta YOU per scoprire tutti i vantaggi offerti dal servizio.

