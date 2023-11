Richiedi la Carta Platino Business di Amex e risparmia 2000€

Carta Platino Business di American Express si configura come la soluzione ideale per coloro che si trovano spesso in viaggio o effettuano frequenti acquisti aziendali.

Offre una serie di vantaggi, tra cui sconti esclusivi, voucher per viaggi, coperture assicurative complete e molte altre agevolazioni.

Attivando la carta entro il 23 novembre 2023, è possibile accedere a sconti che possono arrivare fino a 2000€ sui propri acquisti. Di seguito, troverai tutti i dettagli.

Carta Platino Business: risparmia sui tuoi viaggi con sconti esclusivi

Se ti interessa questo sconto di 2000€, devi inoltrare richiesta della Carta Platino Business soltanto online entro la scadenza indicata in precedenza.

Una volta che la carta sarà attivata, devi spendere almeno 50.000€ nei primi 12 mesi se vuoi ottenere lo sconto.

La quota mensile della carta è pari a 60€, che equivalgono a 720€ annui. Inoltre, ti consente di saldare gli acquisti aziendali entro 58 giorni senza incorrere in costi aggiuntivi.

Il Club Membership Rewards permette di accumulare un punto per ogni euro speso, offrendo la possibilità di riscattare ulteriori premi o sconti mediante i punti accumulati dal catalogo interno.

Se sei in giro spesso per piacere o affari, Carta Platino Business ti offre ogni anno fino a 150€ di voucher viaggi. Inoltre, l'iscrizione al Priority Pass di livello prestige è completamente gratuita, garantendoti l'accesso ai lussuosi salotti VIP in tutto il mondo.

La carta comprende anche un'assicurazione completa che ti tutela da infortuni ed emergenze mediche, anche durante i tuoi viaggi internazionali, con un servizio di assistenza sempre disponibile.

È possibile richiedere fino a 98 carte Oro supplementari insieme a una carta Platino principale, ideali per distribuire ai tuoi dipendenti, con la possibilità di monitorare e gestire i limiti di spesa direttamente dall'area riservata.

Tutte le transazioni effettuate con le carte saranno dettagliatamente riportate nel rendiconto della carta principale. Non ti resta che cliccare sul link qui sotto e richiedere subito la carta.

