Richiedi il POS Easy e ottieni il rimborso delle commissioni fino a fine anno

Axerve offre una soluzione all'avanguardia chiamata POS Easy per gestire le transazioni finanziarie in modo efficiente nel mercato degli affari in rapida evoluzione.

Attualmente, Axerve sta promuovendo un'offerta speciale fino al 30 novembre, rimborsando le commissioni per le transazioni sotto i 10 euro, cosa che rende l'offerta ancora più interessante per i nuovi clienti.

Un POS piccolo e conveniente con commissioni super basse

Quali sono le caratteristiche del POS Android™ PAX A920 Pro? Si tratta di un dispositivo di pagamento moderno ed elegante con connettività Wi-Fi + 4G e SIM integrata. Il dispositivo è dotato di sistema operativo Android e di stampa dello scontrino.

Con POS Easy tutti i servizi inclusi aiutano a rendere più semplice la gestione dell'attività, tra cui l'accredito su qualsiasi conto corrente, la SIM 4G con traffico dati incluso, l'assistenza tecnica 7 giorni su 7 e nessun vincolo di permanenza.

Tramite questo dispositivo puoi accettare pagamento dai principali circuiti nazionali e internazionali, nonché quelli digitali più avanzati come Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

Insomma, POS Easy rappresenta la soluzione completa per ogni tua esigenza di pagamento della tua attività commerciale.

La promozione attuale offre ai nuovi clienti la possibilità di ricevere un rimborso totale delle commissioni per ogni transazione sotto i 10 euro.

Il rimborso avverrà tramite bonifico il mese successivo alla fine della promozione. Le commissioni per le transazioni superiori ai 10 euro saranno dell'1%. L'acquisto del POS, pari a 100 euro, è l'unica spesa che i clienti dovranno sostenere.

