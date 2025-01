Richiedi fino a 30.000 euro di prestito personale online con Agos

Se hai bisogno di un prestito, puoi richiederne uno utilizzando il modulo messo a disposizione da Agos sul proprio sito. La somma massima richiedibile è pari a 30.000 euro, soldi che possono essere usati per finalizzare un proprio progetto, acquistare un'auto o fare fronte a un'emergenza improvvisa.

Il preventivo per un prestito personale Agos è semplice e intuitivo. Nella prima parte compaiono l'importo che si vuole richiedere e la durata del prestito, dopodiché si ha da subito un quadro chiaro della rata mensile, incluse le percentuali associate a TAN e TAEG.

Il modulo per presentare una richiesta di prestito personale online è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Agos.

Come richiedere un prestito personale online con Agos

Il primo passo per richiedere un prestito personale con la società Agos è completare il preventivo. Inserisci quindi l'importo che desideri richiedere, selezionando una cifra compresa tra 500 euro e 30.000 euro. In seguito, scegli la durata del prestito: di default sono impostati 84 mesi, puoi però scegliere in un intervallo compreso tra 12 mesi e 120 mesi. Visualizza ora l'importo della rata mensile come da preventivo: se non hai nulla in contrario, puoi proseguire tramite il pulsante Richiedi per la richiesta vera e propria del prestito.

Nella parte finale, il sistema richiederà i dati anagrafici e le informazioni lavorative: in quest'ultima fase è importante inserire i dati in maniera corretta, così da non dover avere problemi durante la valutazione da parte di Agos. In genere si riceve una risposta definitiva in breve tempo, tempistiche che poi vengono rispettate anche per l'erogazione del prestito.

Puoi richiedere il preventivo di un prestito personale fino a 30.000 euro direttamente online su questa pagina del sito Agos.

