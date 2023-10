Richiedi Carta YOU di Advanzia e dici addio alle commissioni

Quando si effettuano acquisti all’estero (o si preleva denaro contante) può capitare che la propria carta di debito o di credito non venga accettata. Se ti trovi in questa situazione, puoi risolvere il problema con Carta YOU di Advanzia. Si tratta di una carta di credito facile da attivare, che si caratterizza per essere totalmente priva di costi di commissione. Dopo aver richiesto e ricevuto la carta Mastercard, questa sarà operativa sin da subito e comprenderà già tutte le assicurazioni dedicate. Il tutto senza costi annuali. Inoltre, non verranno addebitate altre commissioni per il prelievo di contanti agli ATM, sia in Italia, sia all’estero. Lo stesso vale per gli acquisti. Quando viaggi all’estero potrai acquistare in più di 36 milioni di attività che accettano la carta, senza dover pagare alcuna commissione.

Come attivare Carta YOU di Advanzia

Per attivare Carta YOU, dovrai contattare il servizio clienti di Advanzia. Riceverai un’e-mail con un link su cui cliccare. Aperta la pagina, ti basterà seguire le istruzioni sullo schermo. Ricorda di tenere sempre a portata di mano la tua carta d’identità e il tuo smartphone per la verifica tramite codice OTP. Con Carta YOU non dovrai aprire un nuovo conto. Puoi infatti utilizzare la carta senza dover cambiare banca. Advanzia ti invierà infatti un riepilogo delle transazioni effettuate e saldare il tutto tramite bonifico dal tuo conto bancario già attivo. Puoi inoltre approfittare del pagamento frazionato flessibile. Ciò significa che puoi decidere ogni mese quanto pagare al momento della ricezione del riepilogo delle transazioni e quanto dopo. L’importo minimo del saldo è di almeno 30 euro. Inoltre, puoi anche effettuare pagamenti differiti senza interessi, con un termine di scadenza fino a 7 settimane.

Con Advanzia puoi stare sempre al sicuro, poiché Carta YOU è dotata delle più recenti tecnologie di sicurezza, come il chip EMV e lo standard Mastercard SecureCode, che ti permette di effettuare i tuoi acquisti online in modo totalmente sicuro. Infine, Advanzia ti propone sempre un’assicurazione di viaggio gratuita. Scegli Advanzia e scopri un nuovo modo di effettuare acquisti e viaggiare in tutta sicurezza.

