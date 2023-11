Richiedi adesso Amex Carta Oro e risparmia 400€

Se sei alla ricerca di una carta di credito che offra vantaggi straordinari e un risparmio immediato, non perdere l'opportunità di richiedere Amex Carta Oro entro il 23 novembre 2023.

Questa offerta speciale ti permette di ottenere uno sconto eccezionale di 400€ sugli acquisti, a condizione che entro i successivi 12 mesi dall'attivazione tu effettui una spesa di almeno 8000€.

Amex Carta Oro si presenta come una carta di credito con una serie di vantaggi esclusivi. Per il primo anno, potrai godere di una quota annuale gratuita, mentre dal secondo anno, la quota mensile sarà di soli 20€.

Con un TAN/TAEG del 14/24,19%, questa carta offre una linea di credito fino a €15.000 e ti dà la possibilità di scegliere se pagare a rate o a saldo. La richiesta è aperta a coloro che risiedono in Italia e che hanno un reddito annuale lordo di almeno 25.000€.

I vantaggi di Carta Oro American Express

Tra i vantaggi principali di questa carta, spicca l'iscrizione gratuita al livello standard del programma Priority Pass, che offre accesso a oltre 1.200 salotti VIP aeroportuali in tutto il mondo. Inoltre, American Express premia i titolari di Amex Carta Oro con due ingressi gratuiti all’anno, sia per te che per un tuo accompagnatore.

Ogni anno riceverai un voucher viaggi di 50€ da utilizzare su American Express per prenotare voli, hotel o noleggiare auto. Inoltre, potrai beneficiare di uno sconto annuale di 50€ sugli acquisti su Vivaticket, riguardanti eventi come i concerti.

Se decidi di soggiornare presso un alloggio del programma The Hotel Collection, potrai usufruire di un credito fino a 100$ da utilizzare per i servizi accessori dell'hotel, oltre a un aggiornamento gratuito della camera al check-in, su disponibilità.

Noleggiando un'auto presso i partner di American Express, come Hertz o Avis, potrai ottenere sconti esclusivi.

Con elevati standard di sicurezza garantiti da American Express, inclusa la protezione antifrode e la tutela sugli acquisti, Amex Carta Oro è la scelta perfetta per chi cerca un'esperienza finanziaria completa. L'assistenza clienti è disponibile 24/7, garantendo supporto in ogni momento, tutti i giorni dell'anno.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica. Richiedi adesso Amex Carta Oro e inizia a beneficiare dei suoi vantaggi esclusivi e del risparmio immediato di 400€ sugli acquisti.

