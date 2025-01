Ricevi una ricompensa di 10 euro con l'iscrizione a Revolut

Nell'ambito dell'ultima promozione, iscrivendosi a Revolut è possibile ottenere una ricompensa di 10 euro dopo aver effettuato il primo pagamento con la carta associata al nuovo conto.

Revolut è una piattaforma finanziaria che aiuta a semplificare le spese di tutti i giorni, permettendo ai suoi utenti di inviare e richiedere denaro in più di 160 Paesi in tutto il mondo. Offre inoltre l'opportunità di ricevere offerte esclusive e risparmiare in modo intelligente.

Come ricevere una ricompensa di 10 euro con Revolut

Il primo passaggio richiede la registrazione su Revolut: dopo essersi collegati alla pagina dedicata (link qui sopra), occorre inserire il proprio numero di telefono nel riquadro apposito, dopodiché si otterrà un collegamento speciale per il download dell'app Revolut.

Una volta poi completata l'iscrizione, per ricevere la ricompensa di 10 euro sul proprio conto basterà effettuare il primo pagamento con la carta Revolut associata ad esso, sia essa virtuale o fisica.

Revolut mette a disposizione cinque diversi piani: Standard, Plus, Premium, Metal e Ultra. Il piano Standard è gratuito e include un IBAN europeo senza costi, prelievi gratuiti con un limite di 200 euro al mese (o 5 prelievi al mese), un cambio valuta senza costi aggiuntivi dal lunedì al venerdì (con un limite di 1.000 euro al mese), più l'accesso alle lounge aeroportuali.

Con il piano Plus a 3,99 euro al mese il limite di cambio valuta senza costi extra sale a 3.000 euro al mese, e si beneficia anche di una carta Plus personalizzata e di due conti Revolut per minori di 18 anni più un conto co-genitore.

Se la scelta ricade sul piano Premium, non vi è più alcun limite riguardo al cambio valuta senza costi aggiuntivi, mentre il limite di prelievo sale da 200 euro a 400 euro al mese. Inoltre, si ottiene un risparmio del 20% sulle commissioni dei bonifici internazionali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione