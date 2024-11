Ricevi un Buono Regalo Amazon da 100€ con il conto online SelfyConto

Banca Mediolanum ha lanciato una nuova promozione per SelfyConto: a chi decide di aprire il conto corrente online e accreditare lo stipendio, la banca offrirà un Buono Regalo Amazon da 100 euro. Inoltre, usando il codice promozionale SELFY2024 al momento dell'apertura del conto, si parteciperà in automatico all'estrazione che consente di vincere un Samsung Galaxy Z Flip6 ogni settimana.

SelfyConto è il conto online di Banca Mediolanum a canone zero per tutti il primo anno e fino ai 30 anni per gli under 30. E in via promozionale, con l'accredito dello stipendio o una spesa di almeno 500 euro al mese, il canone resta gratuito fino al 31 dicembre 2027. Così come restano gratuite le principali operazioni bancarie, inclusi i bonifici ordinari e istantanei.

Per aprire SelfyConto e approfittare dei vantaggi offerti dall'ultima iniziativa è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Banca Mediolanum.

Come ricevere un Buono Regalo Amazon da 100 euro con SelfyConto

Per ottenere 100 euro in Buoni Regalo Amazon occorre aprire SelfyConto entro il 20 dicembre. L'apertura del conto avviene online direttamente sul sito di Banca Mediolanum e richiede un documento d'identità e il codice fiscale, più lo smartphone e un indirizzo e-mail valido. In merito invece all'identificazione, è possibile scegliere tra SPID, bonifico o webcam.

La nuova iniziativa di Banca Mediolanum prevede inoltre l'accredito mensile dello stipendio o una spesa di almeno 500 euro al mese. Una condizione - l'accredito dello stipendio o la spesa di almeno 500 euro - che offre poi ulteriori opportunità, come il canone azzerato fino al 31 dicembre 2027 insieme ai bonifici ordinari e istantanei.

Durante la fase di apertura del conto è inoltre possibile usare il codice promo SELFY2024 per partecipare all'estrazione di un Samsung Galaxy Z Flip6 ogni settimana. Per quest'ultima promo, si ha tempo fino al 22 dicembre 2023.

I dettagli completi dell'iniziativa su SelfyConto sono consultabili su questa pagina del sito Banca Mediolanum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.