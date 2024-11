Ricevi un Buono Regalo Amazon da 100€ con Conto Corrente Arancio

Se sei interessato a ricevere un Buono Regalo da utilizzare su Amazon.it, ti segnaliamo l'ultima iniziativa della banca olandese ING, che propone un Buono da 100 euro a chi apre Conto Corrente Arancio Più con il codice ING2024 entro il 27 dicembre e spende almeno 100 euro con la carta di debito associata al conto entro il 31 gennaio 2025.

Il conto online protagonista dell'iniziativa è Conto Corrente Arancio Più, che grazie all'accredito dello stipendio offre il canone azzerato, prelievi più bollettini e bonifici a zero spese e la carta di credito Mastercard Gold gratis.

L'offerta attuale su Conto Corrente Arancio Più è disponibile su questa pagina del sito ufficiale ING.

Come ricevere un Buono Regalo Amazon da 100 euro con ING

Per ottenere un Buono Amazon da 100 euro occorre aprire Conto Corrente Arancio Più tramite il codice promo ING2024 entro il 27 dicembre e spendere almeno 100 euro con la carta di debito Mastercard associata al conto entro il 31 gennaio 2025. Il regolamento specifica inoltre che al momento del riscatto del Buono occorre avere attivi sia il conto che la carta (il conto deve presentare un saldo di almeno 200 euro).

Conto Corrente Arancio Più è il conto online di ING a canone zero, grazie all'accredito dello stipendio. Sono gratis anche i prelievi in Italia e in Europa, così come i bonifici SEPA (anche quelli istantanei) e i bollettini postali.

In più, i titolari del nuovo Conto Corrente Arancio Più possono richiedere la carta di credito Mastercard Gold senza pagare la quota del canone mensile. Tra le altre cose, la carta offre PIN limiti di spesa personalizzabili, il fast track per saltare la fila in aeroporto e Pagoflex per pagare in più mesi.

Tutti i dettagli della promozione sono disponibili su questa pagina del sito ING.

