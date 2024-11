Ricevi un Buono Amazon da 100€ con il conto online di Banca Mediolanum

Un Buono Regalo Amazon da 100 euro, spendibile sulla versione italiana del più noto sito di e-commerce al mondo: è quanto offre l'ultima iniziativa di Banca Mediolanum legata all'apertura del conto online SelfyConto. La promozione è rivolta ai residenti in Italia, maggiorenni e che non hanno mai avuto un conto con l'istituto bancario meneghino.

In via promozionale, oltre al Buono Amazon da 100 euro, ci sono altri interessanti vantaggi. Uno di questi è il canone del conto azzerabile fino al 31 dicembre 2027, così come i bonifici gratuiti sia ordinari che istantanei. Inoltre, durante la richiesta di apertura del conto corrente online, è possibile ottenere la carta di credito Mastercard Gold con quota gratuita per i primi 12 mesi.

L'apertura di SelfyConto avviene direttamente online tramite questa pagina del sito ufficiale Banca Mediolanum.

Come ricevere un Buono Amazon da 100 euro con il conto corrente online di Banca Mediolanum

Per ricevere un Buono Regalo Amazon.it da Banca Mediolanum occorre aprire il conto online SelfyConto entro il 20 dicembre e accreditare lo stipendio o la pensione entro il 30 aprile 2025. In alternativa all'accredito della busta paga o dell'assegno previdenziale, è possibile anche spendere almeno 500 euro al mese con la carta di credito o di debito associata al conto.

Con SelfyConto si ottiene un conto online completo e a canone zero per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30. Sono gratis anche i prelievi in area Euro, così come le principali operazioni bancarie, tra cui MAV, RAV, F24, F23 e ricariche telefoniche.

Un altro motivo per aprire il conto online di Banca Mediolanum è la possibilità di partecipare all'estrazione di un Samsung Galaxy Z Flip6 ogni settimana. Per prendere parte all'estrazione settimanale è sufficiente aprire il conto inserendo il codice promozionale SELFY2024 entro il 22 dicembre di quest'anno.

I dettagli completi delle due iniziative sono disponibili su questa pagina del sito Banca Mediolanum.

