Ricevi un bonus di 25 euro con il conto online HYPE Premium

Se ti stai guardando intorno per un nuovo conto online da affiancare o sostituire a quello vecchio, ti segnaliamo l'offerta di HYPE Premium, il conto HYPE che offre l'accesso illimitato a tutti i servizi a fronte di un canone mensile di 9,90 euro. Scegliendo il piano Premium, si ha la possibilità di ottenere da subito un bonus di 25 euro inserendo in fase di apertura del conto il codice promo CIAOHYPER.

Ecco alcuni vantaggi del conto online HYPE Premium: carta di debito World Elite Mastercard, pagamenti e prelievi gratis ovunque nel mondo, assicurazione su viaggi, acquisti online e spese mediche, assistenza prioritaria anche tramite WhatsApp.

Come ricevere un bonus di 25 euro con il conto HYPE Premium

Per ricevere il bonus di benvenuto da 25 euro occorre collegarsi alla pagina di registrazione del conto HYPE Premium e premere sul bottone Registrati o su Apri conto HYPE Premium in alto a destra. Nella schermata successiva premere sul tasto Avanti, dopodiché inserire indirizzo e-mail e pigiare di nuovo su Avanti.

Seguire quindi la procedura guidata di registrazione del conto, fino a quando non compare il campo dedicato al coupon. Arrivati a questo punto, è sufficiente digitare il seguente codice: CIAOHYPER24. Per far sì che funzioni in maniera corretta, è indispensabile scriverlo tutto in maiuscolo, proprio come riportato qui sopra.

Dopo aver completato la registrazione, la promozione prevede una spesa di almeno 50 euro entro i 30 giorni successivi alla data di apertura del conto (la spesa può anche essere cumulativa, ndr). Il bonus verrà inviato sul conto entro 7 giorni lavorativi.

Per aprire il conto online HYPE sono sufficienti un documento d'identità e un indirizzo e-mail validi.





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.