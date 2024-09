Ricevi fino a 500 euro in Buoni Regalo Amazon con il conto Crédit Agricole

La nuova promozione della banca francese Crédit Agricole offre fino a 500 euro in Buoni Regalo Amazon agli utenti che apriranno un nuovo conto online entro il 9 ottobre, inserendo in fase di registrazione il codice promo VISA. Dopo l'apertura del conto si dovranno poi completare un'altra serie di operazioni che consentiranno di ricevere l'intero importo previsto.

Il conto online Crédit Agricole è a canone zero per i primi 9 mesi, e in seguito azzerabile con l'accredito dello stipendio o della pensione, un patrimonio di almeno 5.000 euro o se si hanno meno di 35 anni. In più include una carta di debito Crédit Agricole Visa evoluta, che può essere collegata subito ai principali wallet digitali come Google Pay e Apple Pay.

Come ricevere fino a 500 euro in Buoni Regalo Amazon con Crédit Agricole

Il primo passo da compiere per ricevere fino a 500 euro in Buoni Amazon è aprire un nuovo conto Crédit Agricole entro il 9 ottobre, usando il codice promozionale VISA in fase di registrazione. Si riceverà un primo buono da 50 euro completando la prima transazione di qualsiasi importo con la carta associata al conto.

Un secondo Buono Amazon da 150 euro potrà invece essere riscattato spendendo almeno 1.500 euro entro 60 giorni dall'apertura del conto, e non oltre il 30 novembre. In totale, dunque, queste due azioni consentono di ricevere 200 euro in Buoni Regalo.

A questi si sommano gli altri 300 euro invitando fino a un massimo di 6 amici ad aprire il conto. Per ogni amico che apre un nuovo conto online Crédit Agricole si ottiene un Buono Amazon da 50 euro.

L'apertura del conto avviene online tramite questa pagina del sito Crédit Agricole. Gli unici documenti richiesti sono la carta d'identità e la tessera sanitaria nazionale in corso di validità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.