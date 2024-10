Ricevi fino a 500€ in Buoni Amazon e una Carta Oro Amex gratis

L'ultima iniziativa promossa dalla banca francese Crédit Agricole offre fino a 500 euro in Buoni Regalo Amazon e una Carta Oro American Express con quota gratuita il primo anno aprendo un nuovo conto corrente online con il codice promo VISA. La promozione è valida fino al 6 novembre: maggiori informazioni su questa pagina dedicata.

Con il conto online di Crédit Agricole si ottiene un conto a canone zero per i primi 9 mesi. Al termine, il canone può essere azzerato se si hanno meno di 35 anni, accreditando lo stipendio o la pensione, con un dossier titoli attivo, oppure con un patrimonio superiore o uguale a 5.000 euro.

Come ricevere fino a 500 euro in Buoni Amazon e una Carta Oro American Express con quota gratuita

Il Buono Amazon da 500 euro è suddiviso in 200 euro utilizzando la carta di debito associata al conto e in 300 euro invitando fino a 6 amici ad aprire un conto online Crédit Agricole. Ecco cosa bisogna fare per ottenere ciascun Buono.

Buono Regalo Amazon da 200 euro

Il regolamento chiarisce che bisogna aprire il conto entro il 6 novembre, inserendo il codice promozionale VISA nel campo dedicato: dopo aver aperto il conto, occorre effettuare una prima transazione di qualsiasi importo per ricevere subito un Buono da 50 euro. In seguito, entro il 31 dicembre 2024 bisogna effettuare una spesa totale pari o superiore a 1.500 euro per beneficiare di un ulteriore Buono Amazon da 150 euro, portando così il computo totale a 200 euro.

Buono Regalo Amazon da 300 euro

Una volta che ci si è iscritti, si ottiene un codice promo da condividere con i propri amici. Per ogni amico che apre un conto Crédit Agricole con il codice promo dedicato, si ottiene un Buono Regalo da 50 euro. Secondo quanto riportato nel regolamento, è possibile invitare fino ad un massimo di 6 amici, ottenendo così in totale un Buono da 300 euro, che sommato a quello precedente di 200 euro porta il Buono spendibile su amazon.it a 500 euro.

Carta Oro American Express

In fase di apertura del conto è sufficiente presentare la richiesta per la Carta Oro American Express. Per i primi 12 mesi la quota è gratuita, poi 14 euro al mese.

Maggiori informazioni sull'iniziativa a questa pagina del sito ufficiale Crédit Agricole.

