Ricevi fino a 500€ in Buoni Amazon e Carta Oro American Express gratis per il primo anno

L'ultima iniziativa promossa da Crédit Agricole consente di ricevere fino a 500 euro in Buoni Amazon e la carta di credito Carta Oro American Express con quota gratuita per il primo anno a quanti apriranno il conto corrente online della banca francese. La promozione è valida fino al 6 novembre e richiede l'utilizzo del codice promo VISA al momento dell'apertura del conto.

Il conto online Crédit Agricole è a canone zero per tutti per i primi 9 mesi e fino al compimento dei 35 anni per gli under 35. Inoltre, è possibile azzerare il canone anche dopo il primo anno e una volta compiuti i 35 anni accreditando il proprio stipendio (o eventualmente la pensione), oppure con un patrimonio superiore o uguale a 5.000 euro.

Come ricevere fino a 500 euro in Buoni Amazon e una carta di credito gratuita con Crédit Agricole

I primi 200 euro in Buoni Regalo Amazon da parte di Crédit Agricole vengono riconosciuti con il semplice utilizzo della carta di debito associata al conto. Prima di tutto occorre aprire il nuovo conto online entro il 6 novembre, inserendo il codice promozionale VISA nel campo dedicato. Dopodiché il regolamento dell'iniziativa della banca francese prevede:

50 euro in Buoni Amazon effettuando almeno una transazione, indipendentemente dall'importo di quest'ultima;

effettuando almeno una transazione, indipendentemente dall'importo di quest'ultima; 150 euro in Buoni Amazon effettuando una spesa complessiva pari o superiore a 1.500 euro entro i primi 2 mesi dall'apertura del conto.

Gli altri 300 euro in Buoni Regalo da spendere su Amazon.it sono riconosciuti invitando fino a 6 amici ad aprire il conto Crédit Agricole: per ogni amico invitato la banca francese prevede un Buono da 50 euro.

Per quanto riguarda invece la Carta Oro American Express, è sufficiente presentare la richiesta al momento dell'apertura del conto. Il primo anno la quota della carta è gratuita, a partire dal secondo anno è previsto un canone pari a 14 euro al mese.

Puoi aprire il conto Crédit Agricole direttamente online su questa pagina del sito ufficiale. Per beneficiare della promozione ricorda di inserire il codice promozionale VISA durante la fase di iscrizione.

