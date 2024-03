Ricevi fino a 100€ in Buoni Amazon grazie a Credem

Scopri il nuovo modo di fare banca con Credem Link, il conto corrente che ti porta nel futuro del banking digitale. Se scegli di aderire all’esclusiva offerta entro il 5 aprile usando il codice promozionale CREDEM100, potrai ottenere fino a 100€ in Buoni Amazon. La promo è riservata solo ai nuovi clienti.

Credem Link, il conto online che ti consente di guadagnare fino a 100€ in Buoni Amazon

Credem Link è sinonimo di esperienza bancaria all’avanguardia. Questo conto è dotato di strumenti intuitivi per gestire il denaro in modo efficiente e senza stress. Il pacchetto include la Credemcard Internazionale Mastercard o, se preferisci, la carta Pagobancomat nazionale.

L’accesso all’Internet Banking è gratuito e disponibile sia da computer che dall’applicazione mobile Credem; in questo modo, svolgerai le tue operazioni bancarie in modo comodo e sicuro ovunque tu sia.

Non solo, ma avrai anche il supporto di consulenti Credem esperti, pronti ad assisterti in filiale o a distanza, garantendoti un servizio personalizzato e attento alle tue esigenze.

Se vuoi ottenere i Buoni Regalo Amazon.it, devi aprire il tuo conto Credem Link prima del 5 aprile e usare il codice CREDEM100. Se spendi almeno 200€ al mese da maggio ad agosto tramite la tua carta di debito, otterrai un Buono Regalo Amazon.it da 25€.

Niente complicazioni per l’apertura del conto. Ti basterà un documento d’identità valido o il tuo SPID, una connessione internet e un ambiente luminoso per completare la procedura di riconoscimento con un video selfie.

Il 5 aprile si avvicina, quindi non aspettare troppo per aprire il tuo conto Credem Link. Fino a 100€ in Buoni Amazon ti stanno aspettando!

